Herner Rheuma-Zentrum weltweit führend in der Forschung

Herne Das Rheuma-Zentrum Ruhrgebiet in Herne ist weltweit führend in der Forschung. Zu diesem Ergebnis kam eine internationale Analyse.

Das Rheuma-Zentrum Ruhrgebiet als weltweit führende Forschungseinrichtung anerkannt. Das ist das Ergebnis einer Studie. Dabei stand eine bestimmte Arthritis-Art im Fokus.

Konkret ging es um die Erforschung der axialen Spondyloarthritis. Eine Studie kam zu dem Ergebnis, dass das Rheuma-Zentrum weltweit die Einrichtung ist, aus der die meisten relevanten wissenschaftlichen Publikationen zur Erforschung der Spondyloarthritis stammen.

Xenofon Baraliakos, Ärztlicher Direktor des Rheuma-Zentrums Foto: Elisabeth-Gruppe

Für die Analyse wurden die 100 meist zitierten Publikationen zur axialen Spondylitis zwischen 1990 und 2019 untersucht. Diese 100 Studien stammten aus 36 verschiedenen Ländern. Die meisten dieser Publikationen haben Ärzte des Rheuma-Zentrums Ruhrgebiet veröffentlicht. „Wie häufig wissenschaftliche Studien in anderen wissenschaftlichen Publikationen zitiert werden, ist eines der Kriterien für die Qualität und den wissenschaftlichen Einfluss der Arbeit“, erklärt Prof. Dr. Xenofon Baraliakos, Ärztlicher Direktor des Rheuma-Zentrums. „Die Analyse bestätigt, dass wir eine der führenden Größen in der Rheumatologie sind.“

+++ Nachrichten aus Herne. Lesen Sie auch +++

Bei der axialen Spondyloarthritis (früher auch Morbus Bechterew bekannt) handelt sich um eine chronische Entzündung an der Wirbelsäule und dem Becken. Typische Symptome sind Schmerzen in der Lendenwirbelsäule und im Gesäß, die vor allem nachts auftreten. Das Rheuma-Zentrum in Wanne ist in der Diagnose und Therapie aller entzündlich-rheumatischen Erkrankungen spezialisiert. Forschung ist wichtig, um neue Therapieansätze zu finden und so die Behandlung von Patienten kontinuierlich zu verbessern. Der Hauptforschungsbereich des Rheuma-Zentrums sind die Spondyloarthritiden. Dazu gehören, neben der axialen Spondyloarthritis auch die periphere Spondyloarthritis und die Psoriasis-Arthritis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel