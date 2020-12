Herner Rathäuser schließen von Weihnachten bis Neujahr

Die Pandemie-Bekämpfung geht weiter und auch das Standesamt hat einen Notdienst. Was während der Schließung der Herner Verwaltung noch geht.

Die Rathäuser und nahezu sämtliche städtischen Verwaltungsgebäude schließen wie in den vergangenen Jahren zwischen Weihnachten und Neujahr. Das meldet die Stadt Herne. In dringenden Fällen ist die Stadtverwaltung von Montag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember 2020, zu den Geschäftszeiten von 8 Uhr bis 14 Uhr unter der zentralen Rufnummer 02323 16-0 für allgemeine Auskünfte zu erreichen. Die Zentrale leitet in dieser Zeit entsprechende Notfälle gegebenenfalls an die betreffenden Notdiensteweiter.

Standesamt ist erreichbar

Das Standesamt ist am Montag, 28. Dezember und am Mittwoch, 30. Dezember von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Zu Sterbefällen, die ab Mittwoch, 23. Dezember 2020 eingereicht werden, meldet sich das Standesamt telefonisch bezüglich eines Abholtermins. Zwischen den Feiertagen können Sterbefälle per Mail an standesamt@herne.de oder per Fax an 02323 16 12 33 92 27 oder an den beiden Öffnungstagen in der Zeit von 8 Uhr und 12 Uhr persönlich eingereicht werden. Auch hier gibt es vom Standesamt eine telefonische Rückmeldung zum Abholtermin.

Termine für die Anmeldung von Geburten sollten vorab telefonisch unter der Rufnummer 02323 16-2233 (Montag) und 02323 16-2254 (Mittwoch) vereinbart werden. Das Bestattungsbüro des Fachbereichs Stadtgrün öffnet von Montag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember, von 8.30 bis 13 Uhr. Auch hier wird unter 02323 16-4225 und 02323 16-4226 um telefonische Vorsprache gebeten. Die Stadtbibliotheken und die Häuser des Emschertal-Museums sind bis zum 10. Januar geschlossen.

Pandemie-Bekämpfung ruht nicht

Die Stadtverwaltung Herne setzt sich auch an den Feiertagen zum Jahresende intensiv mit der Bekämpfung der Pandemie auseinander. Die notwendigen organisatorischen und personellen Weichen seien gestellt, heißt es. Alle erforderlichen Fachbereiche der Stadt Herne seien vom 24. Dezember bis zum 3. Januar im Dienstbetrieb.

Das Ordnungsamt ist auch an der Feiertagen unterwegs, um die Einhaltung der Coronamaßnahmen zu kontrollieren. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Der Fachbereich Gesundheitsmanagement setzt in dieser Zeit die Fallbearbeitung und die Rückverfolgung der Kontaktpersonen von Infizierten fort. Der Fachbereich Öffentliche Ordnung wird auch an den Feiertagen die Einhaltung der dann geltenden Schutzmaßnahmen überwachen. Um kurzzeitig personelle Ressourcen aufbauen zu können, seien außerdem zahlreiche städtische Mitarbeitende einsatzbereit, meldet die Stadt. Sie könnten jederzeit zur Unterstützung der bereits im Dienst befindlichen Kolleginnen und Kollegen hinzugezogen werden, wenn es die Corona-Lage erfordere.

Das Corona-Infotelefon der Stadtverwaltung Herne ist vom 24. Dezember bis zum 3. Januar täglich von 10 bis 13 Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800 / 16 12 000 erreichbar.