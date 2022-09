Herner Radfahrer stößt mit Jungen (4) zusammen – Krankenhaus

Herne. Ein Herner Rennradfahrer ist mit einem vier Jahre alten Jungen zusammengestoßen. Beide mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf dem Geh- und Radweg an der Castroper Straße in Recklinghausen sind am frühen Dienstagabend, 20. September, ein Rennradfahrer aus Herne und ein vierjähriges Kind zusammengestoßen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 42-jährige Radfahrer aus Herne gegen 18.45 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Vorbeifahren an dem vierjährigen Jungen aus Recklinghausen, der zusammen mit seiner Mutter zu Fuß unterwegs war, kam es zum Zusammenstoß.

Sowohl der Vierjährige als auch der 42-Jährige mussten schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden, so die Polizei.

