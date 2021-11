Herner Praxen bieten extra Impf-Samstage im Advent an

Im Advent bieten Arztpraxen in Herne extra Impf-Samstage an.

Herne. Im Advent bieten Arztpraxen in Westfalen-Lippe extra Impf-Samstage an. Auch in Herne beteiligen sich Ärzte an der Aktion der KVWL.

Zahlreiche Praxen in Westfalen-Lippe bieten im Advent zusätzliche Impf-Samstage an. Das teilt die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) mit. Auch Herner Praxen beteiligen sich an der Aktion.

„Um der wachsenden Nachfrage nach der Corona-Impfung weiter gerecht zu werden, bieten mehr als 100 Praxen in Westfalen-Lippe jetzt extra Impftage in der Vorweihnachtszeit an“, teilt die KVWL mit. An allen vier Samstagen im Advent (27. November, 4. Dezember, 11. Dezember, 18. Dezember) öffnen die Ärztinnen und Ärzte dafür zusätzlich ihre Praxen.

Patienten sollen vorab Ärzte kontaktieren

Durch die steigende Impfnachfrage in der Bevölkerung und die neue Stiko-Empfehlung, dass alle ab 18 Jahren im Regelfall sechs Monate nach der Zweitimpfung eine Auffrischungsimpfung erhalten können, sei die Nachfrage nach Corona-Impfungen zuletzt enorm gestiegen. Allein in der vergangenen Woche seien in den Arztpraxen in Westfalen-Lippe 230.000 Corona-Impfungen durchgeführt worden.

„Wir haben von Anfang an gesagt, dass das Impfen in die Praxen gehört. Unsere Ärztinnen und Ärzte zeigen Tag für Tag, dass das genau die richtige Entscheidung war. Die gemeinsame Kraftanstrengung beweist, wie belastbar und stark unser System ist“, sagt der KVWL Vorstandsvorsitzende Dirk Spelmeyer.

Eine vollständige Übersicht, welche Praxen sich an den Impf-Adventsamstagen beteiligen, gibt es unter: https://www.coronakvwl.de/advents-impfen. Patientinnen und Patienten werden gebeten, vor dem Besuch die jeweilige Praxis zu kontaktieren.

