Herner Polizei stoppt Maserati-Raser nach wilder Verfolgung

Mit einem Maserati Quattroporte Sport GT war der Raser am Mittwochabend in Herne-Mitte unterwegs.

Herne. Die Herner Polizei hat nach einer wilden Verfolgungsjagd einen Raser gefasst. Er war in einem PS-starken italienischen Sportwagen unterwegs.

Verfolgungsjagd in Herne-Mitte: Die Polizei hat am Mittwochabend einen Raser gestellt und seinen hochmotorisierten Sportwagen gleich beschlagnahmt. So schildert die Polizei das Geschehen.

Gegen 19.15 Uhr fiel Beamten auf der Bahnhofstraße im Bereich des Herner Bahnhofs ein PS-starkes Fahrzeug mit britischen Kennzeichen auf, das im Kreisverkehr fuhr. Noch bevor die Polizisten eine Kontrolle durchführen konnten, verließ der Sportwagen den Kreisverkehr Richtung Recklinghausen. Anschließend beschleunigte der Fahrer den Wagen stark und bog zunächst in die Dornstraße, später in die Baumstraße ab.

Mit über 80 Sachen über mehrere rote Ampeln

Mit mehr als Tempo 80 raste der Wagen über mehrere rote Ampeln, fuhr zum Teil in den Gegenverkehr und vollzog riskante Überholmanöver auf regennasser Fahrbahn, bevor er in die Hermann-Löns-Straße abbog. Mehrere Fahrzeuge mussten stark bremsen oder gar ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Mit Anhaltsignalen, Blaulicht und Sirene versuchten die Polizisten den Raser zu stoppen, doch dieser fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter und bog in die Schaeferstraße ab. Dort gelang es den Beamten, das Fahrzeug zu stoppen.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Beim Fahrer des gestoppten Maserati Quattroporte Sport GT handelte es sich um einen 28-jährigen Herner, der nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Die Beamten beschlagnahmten das Auto und ließen es abschleppen. Die Ermittlungen gegen den Fahrer dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel