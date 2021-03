Herner Polizei bittet nach Unfallflucht um Zeugenhinweise

Herne. Das Verkehrskommissariat sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend, 6. März, am Kreisverkehr in Holsterhausen nach Zeugen.

Die Polizei schildert das Geschehen so: Gegen 19.15 Uhr wurde ein 18-jähriger Herner auf der Holsterhauser Straße, in Höhe des Kreisverkehrs, von einem unbekannten Auto angefahren. Der Fußgänger wollte nach aktuellem Kenntnisstand die Fahrbahn in südliche Richtung überqueren und hatte bereits die Mittelinsel passiert, als ihn der Fahrer eines silberfarbenen Autos erfasste. Der 18-Jährige stürzte dadurch auf die Fahrbahn.

Der Autofahrer fuhr weiter in Richtung Dorstener Straße, ohne sich um die Unfallregulierung zu kümmern. Der Mann wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den unbekannten Autofahrer und weitere Zeugen, sich unter 0234 909-5206 zu melden.