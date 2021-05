Im Dezember 2020 tagte der Herner Rat zum letzten Mal in voller Stärke im Kulturzentrum; die Inzidenz lag damals bei 214,8. Im Bild: die Ratssitzung am 19. Mai 2020 ebenfalls im Kuz. Am Montag, 31. Mai, liegt der 7-Wochen-Wert bei 35,8.