Herner Pelzgeschäft Wältermann feiert 125. Geburtstag

Herne. Das Pelzgeschäft Wältermann in Herne feiert 125. Geburtstag. Das Geschäft mit Pelzen ist heute ein anderes als früher. Was sich geändert hat.

Ursprünglich sollte an der Hauptstraße 352 in Wanne, die damals noch Hindenburgstraße hieß, eine Kneipe mit Gästezimmern entstehen. Hugo Wältermann sen. hatte jedoch andere Pläne – und eröffnete am 1. Oktober 1895 seinen Kürschnerbetrieb. Drei Generationen später freut sich Enkel Klaus Wältermann über das 125-jährige Bestehen des Familienbetriebs.

„Mein Opa hatte zehn Kinder, sieben davon landeten in der Branche, von vier Söhnen meines Vaters wurden drei Kürschnermeister“, erzählt Klaus Wältermann. 1971 stieg er mit seinem Bruder ins Familiengeschäft ein. 1988 übernahm er es ganz. „Ich habe das Glück, einen Nachfolger gefunden zu haben“: Seit drei Jahren ist der langjährige Mitarbeiter und Freund Wältermanns, Edward Chrobok, Inhaber von „Mode in Pelz und Leder Wältermann.“ Wältermann selber helfe ab und an noch mit.

Herne: Nerz stammt aus streng kontrollierter Zucht in Norwegen

Kürschnermeister Edward Chrobok (l.) und der frühere Inhaber Klaus Wältermann feiern den 125. Geburtstag des Betriebes. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die heiße Phase der Pelze sei lange vorbei. „Nach dem Krieg gab es einen regelrechten Boom, es war schon fast ein gesellschaftliches Muss, Pelz zu tragen.“ Vieles habe sich seither geändert. Heute gebe es vor allem Liebhaber, die Pelz tragen. Exoten gebe es lange nicht mehr. „Unser Nerz stammt aus streng kontrollierter Zucht in Norwegen, unser Leder größtenteils aus Italien“, betont Wältermann. Ein Teil stamme von Jägern: „Es werden pro Jahr 450.000 Rotfüchse geschossen, nur zehn Prozent davon werden gegerbt.“

Ein Blick in das Ladenlokal zeigt den Wandel: „Früher war alles voller Pelz, heute sind 80 bis 85 Prozent Lamm-, Schaf- oder Ziegenfell.“ Die Qualität sei entscheidend. „Nur ein gut gehaltenes Tier hat ein schönes Fell“, weiß Kürschnermeister Edward Chrobok. Und: „Wir achten sehr darauf, wo die Materialien herkommen.“

Nerz hält bis zu 50 Jahren bei guter Pflege

Das wüssten die Kunden zu schätzen. Pelz und Leder seien nachhaltig: „Imitate sind sehr aufwendig in der Produktion und brauchen ewig zur Zersetzung“, erklärt Chrobok. Mikroplastik sei ein großes Thema. „Ein Nerz hält bis zu 50 Jahren bei guter Pflege, Biberfell sogar 100 Jahre.“ Die Tendenz zu Naturprodukten sei auch bei jüngeren Kunden zunehmend spürbar. „Viele kommen und möchten alte Stücke aufarbeiten lassen.“

Unternehmerfamilien von Rang waren die Kunden Einst gingen wohl so gut wie alle Unternehmerfamilien von Rang an der Hauptstraße 352 ein und aus. Heute gewinne man ein Publikum, das an nachhaltiger Ware Interesse habe und dabei auf wiederverwertete Materialien zurückgreife, betonen die Kürschnermeister. Dass ein Kunde einen Mantel mit ganz neuem Pelz haben wolle, erlebe man so gut wie gar nicht mehr. Wenn sich jemand dafür entscheiden sollte, dann müsse er mit 5000 oder 6000 Euro rechnen. Persianer, die einst als besonders angesagt galten, finden heute keine Abnehmer mehr, erläutern die Fachleute. Dann sei es noch eher der Nerz, der genommen werde.

Umfassender Service und individuelle Neu- und Umgestaltungen hielten den Fachbetrieb im Rennen. Das Stichwort laute Re- beziehungsweise Upcycling. „Wir können Pelze umfärben, sportlich gestalten“, erklärt Edward Chrobok. Viele Produktionen seien Maßanfertigungen, für die italienischen Lederjacken nehme er ebenfalls Maß. „Die Leute wollen die Mode aus Paris und Mailand aber zu den Preisen von Wanne-Eickel“, sagt er und lacht. Einst waren 16 Mitarbeiter bei Wältermann im Einsatz. Heute sind es Edward Chrobok und seine Frau Renate, die Schneiderin ist. „Die Zeiten sind nicht einfach, aber unsere Kunden schätzen unser nachhaltiges Naturmaterial.“