Herner Parteien rufen zu Friedensgebet gegen Krieg auf

„Stoppt den Angriff auf die Ukraine!“, fordern die Herner Parteien SPD, CDU, Grüne, FDP und Linke. Sie rufen zu einem Friedensgebet am Samstag auf.

Herne. Gemeinsam möchten die Parteien in Herne ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen und rufen zu einem Friedensgebet auf.

Mit einem Friedensgebet vor der Kreuzkirche möchten mehrere Parteien aus Herne ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und den Geflüchteten zum Ausdruck bringen. „Wir verurteilen die Invasion in die Ukraine und fordern die Angriffe sofort zu stoppen“, heißt es in einer Mitteilung von den Parteivorsitzenden.

Die Parteien SPD, CDU, Grüne, FDP und Linke rufen gemeinsam die Hernerinnen und Herner dazu auf, am Samstag, 5. März, um 11 Uhr am Friedensgebet vor der Kreuzkirche teilzunehmen. Zum Friedensgebet laden traditionell auch die Evangelische Kreuzkirchengemeinde, die katholische Kirchengemeinde St. Dionysius und muslimische Gemeinden in Herne ein.

