Herner Ordnungsamt verhängt Bußgeld gegen Maskenverweigerer

Herne. Am Freitag und Samstag hat das Ordnungsamt die Maskenpflicht in den Innenstädten von Herne und Wanne kontrolliert. Das ist das Ergebnis.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat am Freitag und Samstag in den Innenstädten von Herne und Wanne insgesamt 127 Bußgelder wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht verhängt. Das teilt Stadtsprecher Christoph Hüsken am Sonntag auf Anfrage mit.

75 Verstöße in Herne-Mitte, 52 in Wanne

Am Freitag seien auf der Bahnhofstraße in Herne-Mitte 48 Verstöße und auf der Wanner Hauptstraße 36 Verstöße festgestellt worden. Am Samstag seien dann auf der Bahnhofstraße insgesamt 27 und auf der Hauptstraße 16 Maskenverweigerer ermittelt worden.

Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in den beiden Innenstädten am Samstag, 24. Oktober, von der Stadt eingeführt worden, nachdem zuvor die Zahl der Neuinfektionen stark angestiegen war. Zu Beginn hätten die KOD-Mitarbeiter es zunächst noch bei Hinweisen und Verwarnungen belassen, so Hüsken. Das sei nun vorbei: 50 Euro koste der Verstoß gegen die Maskenpflicht.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wie jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Zahl der am Freitag und Samstag ertappten Maskensünder ist nach Einschätzung der Stadt aber recht niedrig. Zum Start der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht am 24. Oktober hatte der Ordnungsdienst noch 579 Menschen ohne Masken ansprechen müssen, um sie zu sensibilisieren - 334 davon in Herne und 245 in Wanne-Eickel.