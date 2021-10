Herner Netzwerk „Kultur(en) im Dialog“ lädt zu Treffen

Herne. Das Organisationsteam von „Kultur(en) im Dialog“ lädt für Dienstag, 2. November, zum Netzwerktreffen in den Bürgersaal des Sud- und Treberhauses.

Das Organisationsteam von „Kultur(en) im Dialog“ lädt für Dienstag, 2. November, um 13 Uhr zu einem Netzwerktreffen in den Bürgersaal des Sud- und Treberhauses am Eickeler Markt ein.

„Kultur(en) im Dialog“ ist eine gemeinsame Veranstaltung der Stabsstelle Zukunft der Gesellschaft, des Kulturbüros, des Bildungsbüros und der Volkshochschule der Stadt Herne.

Ausgangspunkt dieses bisher vorwiegend digital ausgeführten Austausches sei eine Veranstaltung des Bündnis Herne im Dezember 2020 gewesen, heißt es in der Einladung. In diesem Rahmen sei der Wunsch geäußert worden, einen dauerhaften Dialog zu den Themen Kunst, Kultur, Kulturelle Bildung und Interkultur ins Leben zu rufen. „Kulturen im Dialog“ heißt das entwickelte Format, in regelmäßigen Treffen sollen die Vernetzung und die Stärkung der Kulturszene in Herne gefördert werden. Interessierte sind eingeladen, sich diesem Dialog anzuschließen.

Die Teilnahme ist mit vorheriger Anmeldung für alle offen. Es gelten die dann gültigen Corona-Hygienemaßnahmen. Teilnehmende werden gebeten, die entsprechenden 3G-Nachweise mitzubringen. Anmeldung bis Freitag, 29. Oktober, unter kama.frankl-groß@herne.de

