Das „Pott-Pourri“ zieht um: Damit die Nähmaschinen wieder rattern können, muss sich das Nählädchen an der Heinestraße in Wanne neu orientieren. Es wird ein Umzug ohne Abschied, denn die Pforten sollen bereits Anfang 2021 an der Bickernstraße wieder öffnen.

Abchied von der „schönsten Ecke der Stadt“

Von der Corona-Krise ist auch der Laden in der Wanner Innenstadt nicht verschont geblieben. „Seit März können wir keine Nähkurse mehr anbieten. Unsere Räume sind zu klein, so dass der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann“, erzählt Ladenbesitzer Stefan Schewe. „Deshalb mussten wir kreativ werden und handeln.“

Die Entscheidung für einen Umzug aus der Wanner Innenstadt seien ihm und seiner Partnerin nicht leicht gefallen - auch deshalb, weil die Heinestraße „die schönste Ecke der Stadt“ sei. Aber wenn man an seinen Träumen festhalte, gebe man nicht so schnell auf. „Wir haben uns erst vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Dieser Laden war und ist immer noch unser Traum, deshalb ist Aufgeben keine Option für uns“, erzählt der ehemalige Elektriker.

Standortwechsel ist ein Risiko

Alles muss verpackt werden: Am 15. Januar soll am neuen Wanner Standort die Wiedereröffnung gefeiert werden. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Die Ladenbesitzer blicken mit einem weinenden und einem lachenden Auge in die Zukunft. „Der Umzug, vor allem in dieser Zeit, bringt ein gewisses Risiko mit sich. Wir hoffen natürlich, dass unsere Kunden uns weiterhin treu begleiten“, sagt Schewe. „In unserem neuen Zuhause können wir Mietkosten einsparen und verfügen gleichzeitig über mehr Platz und Raum.“

Mit der Vergrößerung solle auch das Angebot ausgeweitet werden. Von Filz- bis zu Patchwork-Workshops: Das kreative Angebot soll vielfältiger und breiter werden. „Hauptsache das Geräusch der ratternden Nähmaschine erklingt wieder in den Räumen“, hofft der Herner sehnsüchtig.

Masken aus Grubenhemden

Mit Ausbruch der Corona-Krise seien viele Nähmaschinen entstaubt und wieder in Gang gesetzt worden, glaubt Schewe. Nicht nur um einer kreativen Beschäftigung nachzugehen, sondern vor allem um Masken zu nähen. „Das Nähen sehe ich nicht als Trend, sondern vielmehr als Volkssport, der sich nicht so schnell rückläufig entwickeln wird.“ Die Leute wollten keine Produkte von der Stange, sondern lieber selbst kreativ werden.

Dass Stoffmasken schön und individuell sein können, will auch das „Pott-Pouri“ beweisen und dem Mund-Nasen-Schutz Ruhrpott-Charakter verleihen: „Wir haben uns entschieden, Masken aus Grubenhemden für den Verkauf zu nähen“, so Stefan Schewe. Mit dem erweiterten Angebot an Produkten und Workshops will das Nählädchen dann am Freitag., 15. Januar, an der Bickernstrasse 61 die Wiedereröffnung feiern.