Herner nach Unfallflucht und Waffenfund unter Tatverdacht

Essen/Herne. Nach einem spektakulären Unfall in Essen hat die Polizei Waffen und Gegenstände mit Nazi-Symbolen gefunden. Einer der Tatverdächtigen ist Herner.

Nach einer spektakulären Unfallflucht am späten Samstagabend in Essen ermittelt die Polizei gegen drei Männer aus Herne (31), Recklinghausen (29) und Essen (27). In dem Unfallauto fanden die Einsatzkräfte eine offenbar weggeworfene Schusswaffe und ein Jagdmesser, später stellten sie weitere Waffen, ein Käppi mit handschriftlich aufgetragenem SS-Zeichen sowie mehrere Postkarten mit Nazi-Symbolen sicher.

Fahrer durchbricht Zaun und prallt gegen Baum

Nach Angaben der Polizei fuhr der offensichtlich alkoholisierte Fahrer gegen 22.40 Uhr im Stadtteil Essen-Horst zunächst auf ein anderes fahrendes Auto auf, das in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte. Nach dem Zusammenstoß flüchtete er mit seinem historischen Auto in Schlangenlinien in Richtung Bochum. Er kam dabei von der Straße ab, durchbrach einen Gartenzaun und prallte vor einen Baum in einem Vorgarten, wo das Auto zum Stillstand kam.

Zeugen beobachteten drei Männer, die aus dem Auto sprangen und zu Fuß flüchteten. Bei der Unfallaufnahme fanden die Polizisten im Vorgarten die Waffe und das Messer sowie im und am Fahrzeug Blutspuren. Weitere Zeugen wiesen die Beamten auf eine Werkstatt in einem nahen Anbau hin, in die das Trio geflüchtet war.

Postkarten mit Nazi-Symbolen

Dort nahmen die Polizei die drei Männer - einer hatte eine stark blutende Wunde an der Hand - fest. Alle gaben an, mit dem Verkehrsunfall nichts zu tun zu haben. Während der Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wo er operiert werden musste, nahm die Polizei den Herner und den dritten Tatverdächtigen mit zur Wache. Den Männern wurden Blutproben entnommen; die Führerscheine und das stark beschädigte Unfallauto wurden sichergestellt.

Bei der Durchsuchung des Anbaus fanden die Beamten weitere Waffen und Munition sowie die Gegenstände mit NS-Symbolen. Der Verletzte blieb stationär im Krankenhaus; der Herner und der dritte Beschuldigte wurden wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.