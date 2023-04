Herner Musikproduzentin nimmt mit US-Sänger einen Song auf

Herne. Die Herner Musikproduzentin Kitaii hat mit US-Sänger Weldon einen Song aufgenommen. Bei welchen Wettbewerben sie damit an den Start gehen.

Vor knapp fünf Jahren nahm die Herner Musikproduzentin Hanna Landener alias Kitaii erstmals mit einem Popsong aus ihrer Feder an einem Wettbewerb des Radio-Senders WDR 2 teil – und landete direkt auf Platz 2. Nach Ausbildung, Studium und Berufseinstieg stellt sich die 28-Jährige mit einem neuen Lied nun gleich bei zwei Wettbewerben Jurys von Hörerinnen und Hörern.

An den Start geht sie mit „It Was Everything“, einer Co-Produktion zwischen Herne und der US-Stadt Nashville: „Er handelt von einem unvergesslichen Sommer“, berichtet die frühere Tennis-Profispielerin, die selbst nicht vors Mikrofon tritt („dafür ist meine Stimme nicht gut genug“). Der US-Sänger Weldon sei von der von ihr geschriebenen Musik begeistert gewesen. Schon in der ersten Woche nach Veröffentlichung im April habe der New Yorker DJ Echo das Lied im Radiosender Triple Threat FM Radio vorgestellt.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Herner Firma: Mann von Spezialfahrzeug überrollt und getötet

Wanne-Eickel: Giftköder gefunden - Hundehalter warnen

Herne: Investor plant eine Indoor-Skihalle in Sodingen

Seit Samstag, 29. April, und noch bis Freitag, 5. Mai, können die Hörerinnen und Hörer von Radio Herne und der Lokalradios aus Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck und Bottrop bei den „Ruhrcharts“ für Kitaii & Weldon online ihre Stimme abgeben. Und am Dienstag, 9. Mai, wird der Song zwischen 20 und 23.30 Uhr in der Radiosendung „WDR 2 Pop!“ gespielt, online gestellt und damit bis zum 15. Mai zur Abstimmung freigegeben.

„Ich bin glücklich und auch etwas stolz, dass gleich mehrere Radiosender den Song spielen.“ sagt Kitaii, die ihre Werke sonst vor allem im Internet und bei Spotify veröffentlicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel