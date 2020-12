Herner LWL-Museum bietet Gutscheine für digitale Führungen

Führungen durch das Archäologiemuseum können Interessierte jetzt auch digital in Anspruch nehmen. Ein Gutschein zum Ausdrucken findet sich auf der Homepage.

Herne. Mehr als eine Notlösung in der Pandemie: Die digitalen Führungen durch das Herner Archäologiemuseum eröffnen ganz neue Möglichkeiten.

Das Museum für Archäologie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Herne bietet ab sofort Gutscheine für digitale Führungen an. Termin und Thema für den gemeinsamen Museumsbesuch mit Familie oder Freunden können zu einem späteren Zeitpunkt per E-Mail oder Anruf persönlich vereinbart werden. Der Gutschein kann über die Webseite des Museums direkt heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Thema wird mit den Besuchern abgestimmt

Die Live-Führungen sollen auch Menschen überraschen, die das Museum bereits kennen: „Über das digitale Format haben wir viel mehr Möglichkeiten, zusätzliche Informationen wie Videos oder Karten einzubinden“, erläutert Michael Lagers, wissenschaftlicher Referent im LWL-Archäologiemuseum. „Außerdem können wir auf diesem Weg auch Ausstellungsstücke einbeziehen, die aufgrund der Platz- oder Sichtverhältnisse normalerweise nicht vorgestellt werden.“ Das Thema der Online-Führung wird bei der Buchung mit dem Besucher gemeinsam abgestimmt, so dass auch individuell auf Wünsche eingegangen werden kann. Die Gruppengröße liegt bei maximal 20 Teilnehmerinnen, um einen aktiven Austausch mit den Museumsbegleitern zu ermöglichen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Nach dem Prinzip „Pay-what-you-want“ („Zahle, was du möchtest“) entscheiden die Gruppen nach dem digitalen Besuch selbst, wie viel Geld ihnen die Führung wert war. Feste Preise gibt es keine. „Jeder soll die Möglichkeit haben, das Angebot nutzen zu können. Auch Technik-Neulinge sind bei uns gut aufgehoben“, sagt Lagers. Das Angebot im LWL-Archäologiemuseum wird es auch in Zukunft geben: „Digitale Führungen sind nicht nur ein Krisenformat, sondern eine großartige Ergänzung. Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder auch weiten Anfahrtswegen ist es eine wundervolle Möglichkeit, um an unseren Inhalten teilzuhaben.“

Auf der Startseite des Museums kann der Gutschein zum Selberdrucken direkt heruntergeladen werden: https://www.lwl-landesmuseum-herne.de/de/.