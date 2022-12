Herner Landwirte starten mit Treckern zur Lichterfahrt

Kein gutes Wetter erwischten die Herner Landwirte im vergangenen Jahr bei ihrem Treckerkorso. Am Sonntag, 4. Dezember, machen sie sich wieder auf den Weg.

Herne. Herner und Bochumer Landwirte starten am Sonntag, 4. Dezember, wieder zur Lichterfahrt mit festlich geschmückten Treckern. Ziel ist das Hospiz.

Zum dritten Mal nach 2020 starten Landwirte aus Herne und Bochum am Sonntag, 4. Dezember, wieder zu einer Lichterfahrt mit festlich geschmückten Treckern. Das Ziel ist wieder das Lukas-Hospiz.

Wie in den vergangenen Jahren werden die Landwirte ein festliches Menü, das vom Haus Galland zubereitet wird, den Gästen des Hospizes liefern. Dass das Restaurant den Gästen im Hospiz ein Weihnachtsmenü kredenzt, ist seit vielen Jahren gute Tradition. Wegen der Beschränkungen durch die Pandemie kam 2020 die Idee auf, der Einrichtung in Herne-Süd das Essen mit einen Traktor-Korso zu liefern – damals noch in dem Glauben, dass es eine einmalige Aktion sein wird. Nun entwickelt sich die Treckerfahrt langsam zu einer Tradition.

Der Treckerkorso hat im vergangenen Jahr trotz des miesen Wetters zahlreiche Zuschauer angelockt. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Mit der Fahrt wollen die Landwirte aber auch auf ihre teilweise prekäre Situation hinweisen, darüber hinaus sollen in diesem Jahr die Verdienste der ehemaligen Hospizleiterin Anneli Wallbaum gewürdigt werden, die sich vor wenigen Wochen in den Ruhestand verabschiedet hat.

Start wird gegen 17 Uhr am Haus Galland sein. Von dort geht es Richtung Sodinger Zentrum und weiter die Mont-Cenis-Straße entlang Richtung Hölkeskampring und zum Hospiz an der Jean-Vogel-Straße. Dort wird gegen 17.30 Uhr Ankunft sein. Auf dem Rückweg ist ein Fotostopp vor dem Herner Rathaus geplant.

