Herner Landwirte protestieren gegen Sparpläne der Regierung

Der Herner Landwirt Heinz Böckmann hat für den kommenden Montag, 8. Januar, an der Stadtgrenze zu Castrop-Rauxel eine Protestkundgebung organisiert.

Herne Der Deutsche Bauernverband veranstaltet eine Aktionswoche, um gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu protestieren. Was in Herne geplant ist.

Auch wenn die Bundesregierung einen Teil ihrer Sparpläne für die Landwirtschaft zurückgenommen hat: Der Deutsche Bauernverband hält an seiner Aktionswoche fest. Bereits am Montag soll es bundesweit Proteste geben - auch in Herne.

Am kommenden Montag, 8. Januar, werden von 8 bis 13 Uhr im Bereich zwischen der Baarestraße und der Bruchstraße (Nähe Stadtgrenze Castrop-Rauxel), Landwirte mit ihren Traktoren stehen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. „Wir müssen wieder den Sachverstand zurück in die Politik holen“, bringt der Herner Landwirt Heinz Böckmann das Motto der Herner Veranstaltung auf einen Nenner. Böckmann hatte bereits immer wieder auf die Probleme der Landwirte hingewiesen und sich auch an Protesten beteiligt.

Allerdings würden am kommenden Montag nicht nur Landwirte vor Ort sein, sondern auch Spediteure, Handwerker und Gastronomen um ihre jeweiligen Probleme zu erläutern. Bei dem Protest werde es sich um eine sogenannte Standkundgebung handeln, das heißt: Die Teilnehmer werden an Ort und Stelle bleiben. „Dort wollen wir mit den Menschen ins Gespräch kommen.“

Die Polizei hat angekündigt, dass sie den Bereich während der Versammlungszeit voll sperrt. Andere Verkehrsteilnehmer würden darum gebeten, den Bereich zu meiden und weiträumig zu umfahren.

