Treckerkorso Herner Landwirte liefern Festmenü an Gäste des Lukas-Hospiz

Herne. Das Haus Galland spendiert den Gästen des Lukas-Hospizes wieder ein Festtagsmenü. Geliefert wird es wie im Vorjahr von Herner Landwirten.

Die Premiere im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg, am Samstag, 4. Dezember, folgt die Neuauflage: Das Haus Galland spendiert den Gästen des Lukas-Hospizes ein Festtagsmenü. Geliefert wird es von Herner Landwirten.

Die Aktion hatte 2020 für Lichterglanz in dunkler Nacht und dunkler Zeit gesorgt. Zahlreiche geschmückte und erleuchtete Trecker samt Anhängern rollten vom Haus Galland Richtung Lukas-Hospiz, um Gänsebraten mit Rotkohl, Klößen und Maronen sowie Bratäpfel zu liefern.

Der Treckerkorso ist gleichzeitig Bestandteil der Aktion „Ein Funken Hoffnung, ohne Bauern geht es nicht“ des Vereins „Land schafft Verbindung“, teilt Landwirt Heinz Böckmann mit. Ziel von „Land schaffe Verbindung“ sei es, auf die schwierige Situation in der Landwirtschaft hinzuweisen.

Start des Korso sei gegen 17 Uhr an Haus Galland, die Ankunft am Lukas-Hospiz wird gegen 17.30 Uhr erwartet. Nach der Essensübergabe an das Hospiz gehe es noch ein bisschen durch Herne (die Route steht noch nicht ganz fest), um anschließend auf dem Weihnachtsmarkt im Gysenbergpark einzufahren.

