Herner Kulturbrauerei stellt Videos von Lennard Lüning vor

Herne. Mit weiteren Videos startet die Kulturbrauerei Eickel in das neue Kulturjahr. Präsentiert wird der junge Lichtkünstler Lennard Lüning.

Mit ihren alten Sudkesseln bietet die Brauerei Hülsmann am Eickeler Markt eine ganz besondere Atmosphäre. Nicht nur in der "Nacht der Industriekultur" liefern sie die Kulisse für Veranstaltungen und ganz besondere Events. Seit 2016 inszeniert der Herner Licht- und Videokünstler Lennard Lüning für die Extraschicht dort eine Show aus Licht, Musik und Tönen, die jeweils einem bestimmten Thema gewidmet ist: „Kaleida“, „Energie“, „Dreaming“ und „Speed“. Jetzt kann man Ausschnitte der Inszenierungen per Video betrachten.

Lichtkünstler erzählt über seine Projekte

Zwischendurch erzählt Lennard Lüning sehr lebhaft über die Entstehung der einzelnen Projekte. Schon als Kind wurde sein Interesse am Experimentieren mit Licht und Lampen geweckt. Wir erfahren etwas über den technischen Aufwand, der hinter einer solchen Inszenierung steht. Über die verschiedenen Maschinen und Computerprogramme, die nötig sind, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Und wir sehen Lennard Lüning an der Werkbank, wie er die einzelnen technischen Elemente selber herstellt.

Das etwa 15-minütige Video ist unterhaltsam und informativ zugleich. Es macht Spaß, zumindest einen kleinen Teil der Licht- und Klang-Inszenierungen neu zu entdecken. Vor allem weckt das Video Hoffnung auf eine neue Inszenierung bei einer neuen Extraschicht nach dem Corona-Shutdown.

Anknüpfung an "Mystische Welten" vom November

Der Kulturverein Hülsmann hat während der Zeit des Kultur-Lockdowns Künstler mit Videos und Live-Übertragungen von Konzerten unterstützt. Ermöglicht werden die Produktionen zur coronaren Kultur durch die Förderung des Fachbereichs Kultur der Stadt Herne und der Kulturinitiative Herne. Drei weitere Videos nehmen jetzt den Livestream „Mystische Welten“ vom November auf. Bei einem live gesendeten Konzert präsentierte Michael Völkel als Spielmann Michel mittelalterliche Weisen. Illustriert wurde der Auftritt mit Einblendungen von Bildern der Herner Künstlerin Rebecca Schüer. Sie hat sich mit Bildern der Welt der Schlümpfe angenommen. In zahlreichen Arbeiten entwickelte sie auf de m Hintergrund der Comics des belgischen Zeichners Peyo neue Bildformen. Malerei, Grafik, Texte und Computerbearbeitungen verbildlichen das Schlumpf-Universum auf neue experimentelle Art und Weise. Die Einblendungen wirken, trotz Erklärungen, manchmal allerdings ein bisschen gewollt und ohne Zusammenhang, ganz anders als bei der Lesung vom Januar.

Der Kulturverein Eickel setzt mit diesen Videos konsequent seine lobenswerte Reihe vor, Kunst und Kultur digital zu präsentieren. Alle Videos finden sich unter www.kulturbrauerei-eickel.de. Alternativ findet man den direkten Link zum Video von Lennard Lüning unter https://vimeo.com/495436187