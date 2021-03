Prösterchen! Helmut Sanftenschneider und Martin Fromme bei der Karnevals- Krypto-Show in den Herner Flottmann-Hallen. Auch am 1. April beim Lügen-Special wird wieder gebechert.

Livestream Herner Krypto-Show: mit Aprilscherzen in die zweite Runde

Herne. Auf das Karnevals-Special aus Herne folgt die April-Scherz-Edition: Martin Fromme und Helmut Sanftenschneider lügen, was das Zeug hält.

Die zweite Ausgabe der erfolgreich gestarteten „Krypto-Show“ mit Helmut Sanftenschneider und Martin Fromme widmet sich den Themen „Lug und Trug“, „Treu und Glauben“, „Schein und Wirklichkeit“ sowie „Wahrheit und Vertrauen“. Live zugeschaltet werden zum Aprilscherz-Special am Donnerstag, 1. April, ab 19 Uhr die bekanntesten Lügenbarone und -baroninnen der deutschsprachigen Kleinkunstszene.

Schaltet sich live dazu: Kay Ray, der in Herne schon spektakuläre Auftritte hinlegte. Foto: Andreas Elsner

Zu Gast in der digitalen Krypto-Show auf Zoom TV sind Hennes Bender, der Weltliteratur in unverständliche Sprachen übersetzt, Kay Ray, „WhistleBlowJobber“ ohne jegliche Hemmungen und ohne Angst vor Shitstorms und Nora Böckler („schön, schlau und schweinelustig“). Die Wahl-Kölnerin gibt Tipps zur Krisenbewältigung mit Prosecco und Aperol Spritz. Außerdem versuchen Simon und Jan, zwei Troubadoure aus dem norddeutschen Tiefland, mit ihren Liedern die Probleme der Menschheit zu lösen.

Überraschungsgast angefragt

Alle vier geben Kostproben ihres künstlerischen Handwerks und stehen den Moderatoren Rede und Antwort, die sich an das Motto von Honoré de Balzac halten: „Wer viel redet, glaubt am Ende was er sagt.“ Einen Überraschungsgast werde man überdies auch begrüßen, verrät Fromme. Angefragt seien „Elon Musk, Harry und Meghan, Papst Franziskus, Donald Trump sowie Baron von Münchhausen - und selbstverständlich Karl Lauterbach“.

Zur Wahrheitsüberprüfung dient neben diversen Likörchen, die das Publikum ihnen wieder ausgeben darf, sowie interaktiven Spielchen, an denen es teilnehmen muss, an diesem Abend auch der menschliche Lügendetektor Sheriff Netman.

Das interaktive Livestrom-Spektakel verbindet auch in seiner zweiten Folge Comedy, Talk, Musik, Witze und Spiele mit Helmut Sanftenschneider, Martin Fromme und Netman, das Ganze wie immer gewürzt mit viel Spontanität.

Tickets sind erhältlich unter www.n8-agentur.de. Das Einzelticket kostet 9,99 Euro, Paare / Familien zahlen 18,99 Euro. Der Link wird am Veranstaltungstag ab 11 Uhr zugesandt. Einlass in den Zoom-Raum 30 Minuten vor Beginn.