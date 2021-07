Herner Kreuz: Verkehrsunfall mit acht Verletzten auf A 43

Die Kinder wurden vorsichtshalber zur Untersuchung in umliegende Kliniken gebracht.

Herne. Bei einem Unfall auf der Autobahn A 43 sind am Freitagmorgen acht Personen leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 9.20 Uhr auf dem Autobahnkreuz Herne in Fahrtrichtung Wuppertal.

Sechs Kinder und zwei Betreuerinnen

Beteiligt waren ein Autotransporter und ein mit einer Kindergruppe besetzter Bus, die sich auf der Autobahn touchiert hatten. Sechs der Kinder sowie zwei Betreuerinnen wurden dabei leicht verletzt. Die noch fahrtüchtigen Fahrzeuge verließen die Autobahn und hielten an der Holsterhauser Straße an. Dort kümmerten sich Polizei und Feuerwehr um die Betroffenen.

Eines der leichtverletzten Kinder konnte in die Obhut des Erziehungsberechtigten übergeben werden. Fünf Kinder und ihre zwei Betreuerinnen wurden vorsichtshalber vom Rettungsdienst in Kliniken in Witten, Gelsenkirchen und Herne transportiert. Es waren insgesamt 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

