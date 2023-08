Herner Krankenhaus erhält ein seltenes Qualitätssiegel

Herne. Das EvK Herne hat im Bereich der Behandlung der arteriellen Gefäßerkrankungen ein seltenes Qualitätssiegel für die Ausbildung erhalten.

Die Kardiologie am Evangelischen Krankenhaus Herne kann zu ihren Qualitätssiegeln ein weiteres hinzufügen. Dabei handelt es sich um ein Zertifikat, das es im Umkreis von 50 Kilometern nur noch in drei weiteren Kliniken gibt: die Zusatzqualifikation als Ausbildungsstätte interventionelle Therapie der arteriellen Gefäßerkrankungen.

„Für unsere Patientinnen und Patienten bedeutet dies, dass wir das Behandlungsverfahren so gut beherrschen, dass wir unser Wissen an junge Medizinerinnen und Mediziner weitergeben können“, erklärt Chefarzt Dr. Ali Halboos.

Therapie ohne Narkose und offene Operation

Die interventionelle Therapie arterieller Gefäßerkrankungen wird bei Durchblutungsstörungen eingesetzt, die vom Becken abwärts bis zum kleinen Zeh auftreten können. Beispiele sind die Schaufensterkrankheit oder der diabetische Fuß. Bei der Therapie handelt es sich um ein Verfahren, das die Durchblutungsstörung ohne Narkose und Operation behebt. Unter örtlicher Betäubung wird ein Katheter in das betroffene Gefäß geschoben und die Engstelle mit einer Art Ballon gedehnt. Als dauerhafte Stütze kann zusätzlich ein Stent eingesetzt werden.

Dr. Ali Halboos, Chefarzt der Kardiologie am Evangelischen Krankenhaus in Herne, kann mit seinem Team nun das Wissen bei der Behandlung arterieller Gefäßerkrankungen an junge Mediziner weitergeben. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Katheter-Technik kennt man sonst vor allem aus der Versorgung von Herzinfarkt-Patientinnen und Patienten. Aber in den vergangenen Jahren habe sie sich mehr und mehr auch in der Therapie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) durchgesetzt, heißt es in einer Mitteilung des EvK. Vorteil für die Betroffenen sei, dass es sich im Vergleich zur offenen Operation um weniger belastende Eingriffe handele. Die Wahl der Therapie werde in jedem Einzelfall gemeinsam mit den Gefäßchirurginnen und Gefäßchirurgen des zertifizierten Gefäßzentrums am EvK unter der Leitung von Chefärztin Dr. Anne-Kathrin Dauphin, getroffen, um zu entscheiden, wann die Kathertechnik eingesetzt werden kann und wann eine Operation erforderlich ist. „Deshalb können sich unsere Patientinnen und Patienten sicher sein, dass sie bei uns die optimale Behandlung erhalten“, erklärt Dr. Ali Halboos.

