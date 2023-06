Laut einer F.A.Z.-Statistik gehören einige Herner Kliniken zu den besten in Deutschland.

Ranking Herner Krankenhäuser gehören zu den besten in Deutschland

Herne. Das F.A.Z.-Institut ist der Frage nachgegangen, welche Krankenhäuser die besten in Deutschland sind. Diese Herner Kliniken gehören dazu.

Was macht ein gutes Krankenhaus aus? Dieser Frage ist das F.A.Z.-Institut auch in diesem Jahr nachgegangen und hat dafür unter anderem ausgewertet, welche Kliniken in Deutschland die höchste Qualität und laut Bewertungs- und Befragungsportalen die zufriedensten Patienten haben. Die St.-Elisabeth-Gruppe kann sich erneut über die Auszeichnung aller drei Akutkrankenhäuser freuen: das St.-Anna-Hospital-Herne, das Marien Hospital Herne und das Marien-Hospital-Witten. Das teilt die St.-Elisabeth-Gruppe mit.

Das St.-Anna-Hospital-Herne werde in der Kategorie der ausgezeichneten Krankenhäuser von 300 bis unter 500 Betten deutschlandweit im diesjährigen Ranking aufgeführt. Außerdem seien auch zwei Fachabteilungen des Herner Krankenhauses ausgezeichnet worden: die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie die Klinik für Gastroenterologie.

1700 Krankenhaus-Standorte in Deutschland wurden ausgewertet

Das Marien-Hospital Herne sei ebenfalls in der Kategorie 500 bis unter 800 Betten ausgezeichnet worden. Außerdem seien sechs Fachabteilungen des Marien-Hospital Herne gelistet. Die Medizinische Klinik I - Allgemeine Innere, Nephrologie, Gastroenterologie, Pneumologie sei gleich für zwei Schwerpunkte ausgezeichnet worden: im Bereich der Lungen- und Bronchialheilkunde/Pneumologie sowie der Schwerpunkt Gastroenterologie. Außerdem ausgezeichnet wurden: die Klinik für Urologie, die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und die Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation mit dem Schwerpunkt Geriatrie.

„In die Bewertung durch das F.A.Z.-Institut fließen verschiedene Aspekte als Grundlage für die Bewertung ein: Zum einen sachliche Bewertungen, wie Qualitätsberichte der Krankenhäuser, zum anderen sind emotionale Wertungen, wie Patientenzufriedenheit und Bewertungsportale“, heißt es in einer Mitteilung. Für das Zertifikat „Deutschlands beste Krankenhäuser“ seien diese Daten von über 1700 Krankenhaus-Standorten in Deutschland ausgewertet worden. Für eine bessere Vergleichbarkeit seien die Krankenhäuser anhand ihrer Bettenzahl eingestuft.

