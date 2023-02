Herner können Deutschland-Ticket bei der HCR bestellen

Herne. Ab sofort können Hernerinnen und Herner das Deutschland-Ticket bei der HCR bestellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Bestellung.

Ab sofort können Hernerinnen und Herner das Deutschland-Ticket bei der HCR bestellen. Das teilt das Herner ÖPNV-Unternehmen mit. Für 49 Euro im Monat können Fahrgäste damit ab 1. Mai bundesweit im Nahverkehr unterwegs sein.

Das Bestellformular gibt es auf der HCR-Webseite unter www.hcr-herne.de. Es kann ausgefüllt an abo@hcr-herne.de gesendet oder in den HCR-Kunden-Centern und Vertriebsstellen eingereicht werden. Wer lieber ein digitales Ticket auf dem Smartphone als eine Chipkarte nutzen möchte, kann das Ticket ab 3. April in der HCR-App bestellen. Dazu ist eine Registrierung in der App erforderlich.

Kundinnen und Kunden, die bereits ein HCR-Abo besitzen, werden von der HCR postalisch darüber informiert, dass ihr Abonnement automatisch in ein Deutschland-Ticket umgewandelt wird. Abonnenten, die – zum Beispiel aufgrund der Zusatznutzen – bei ihrem bestehenden Ticket bleiben möchten, haben vier Wochen Zeit, um Widerspruch einzulegen. Die kostengünstigeren Schoko- und Sozial-Tickets werden nicht automatisch umgewandelt. Inhaber dieser Tickets, die trotzdem zum Deutschland-Ticket wechseln möchten, können dies unter Angabe von Namen und Kundennummer per E-Mail mitteilen.

Das Deutschland-Ticket ist monatlich kündbar und nicht übertragbar. Zur Fahrradmitnahme bietet der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ein Fahrrad-Monatsticket an, das zusätzlich zum Deutschland-Ticket für 29 Euro im Monat erhältlich ist.

