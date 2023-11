Herner können das Festessen mit der guten Tat verbinden

In echter Handarbeit haben mehrere Mitglieder des Lions-Clubs Wanne-Eickel Lachs gebeizt.

Herne. Auch in diesem Jahr kann man das weihnachtliche Festessen mit der guten Tat verbinden: mit gebeiztem Lachs. So kommt man an die Köstlichkeit.

Festessen zu Weihnachten? Da ist Lachs einer der Klassiker. Der Lions-Club Wanne-Eickel sorgt auch in diesem Jahr dafür, dass man den Gaumenschmaus mit der guten Tat verbinden kann.

Der Grund: Die Mitglieder des Lions Clubs haben sich auch in diesem Jahr in die Fischstube von Uwe Bade begeben und dort in echter Handarbeit Lachs gebeizt.

Und jeder Interessierte kann ihn für sein Weihnachts- oder Silvestermenü bis zum zweiten Adventssonntag (10. Dezember) per E-Mail unter info@lc-wanne-eickel.de oder in der „Konditorei Messner“ persönlich und telefonisch vorbestellen (Tel. 02325/313 94). Die vorbestellten und vakuumierten gebeizten Lachse (500 Gramm oder ein Kilogramm) inklusive einer leckeren Sauce können zwischen dem 20. und 22. Dezember (jeweils von 10 bis 18 Uhr) in der „Konditorei Messner“, Eickeler Markt 14, abgeholt werden. Die Preise: ein Kilogramm kostet 42 Euro, 500 Gramm 21 Euro.

Der Reinerlös des Lachs-Verkaufs unterstützt die karitative Arbeit der Wanne-Eickeler Lions. Weitere Informationen gibt es unter www.lc-wanne-eickel.de.

