Herner können bei digitalen Adventskalendern Preise gewinnen

Herne. Ob Spielezentrum, Stadtwerke oder LWL-Museum: Sie alle bieten in diesem Jahr digitale Adventskalender an. Herner können Preise gewinnen.

Der Countdown bis Weihnachten läuft. Deshalb haben sich das Herner Spielezentrum, das LWL-Museum für Archäologie sowie die Stadtwerken dazu entschieden, einen digitalen Adventskalender zu basteln.

Beim Spielezentrum Herne gibt es täglich ein Spielepaket zu gewinnen. „Gerne könnt Ihr 24 mal teilnehmen, allerdings ist nur eine Teilnahme pro Tag möglich“, erklärt das Team auf Facebook die Regeln. In einem Formular können Teilnehmer kurz Wünsche angeben – ob das Spiel für Erwachsene oder Kinder sein soll oder zum Beispiel „gerne Strategiespiele“. Der Bestand an Kinderspielen für das Alter drei bis sechs Jahre sei aktuell recht klein. Zu beachten gelte: Nur Formulare, die am jeweiligen Tag ausgefüllt werden, werden berücksichtigt. Aus logistischen Gründen versendet das Spielezentrum nur einmal wöchentlich, sodass es bis nach Weihnachten dauern kann, bis die Spiele ankommen. Mehr Infos: www.facebook.com/spielezentrum.

LWL-Museum verlost Exponate und Werbeartikel

Das LWL-Museum für Archäologie ersteigert im digitalen Adventskalender Kurioses aus den Lagerbeständen des Hauses. Wer noch nach einem außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk sucht, kann vom 1. bis 24. Dezember auf Facebook mitbieten. Zu ersteigern gibt es insbesondere Exponate und Werbeartikel rund um die Sonderausstellung „Pest!“. Da der traditionelle Weihnachtsbasar in diesem Jahr ausfällt, hat sich das LWL-Archäologiemuseum für eine Aktion in den sozialen Medien entschieden. Hier können Interessierte täglich wechselnde Stücke zur der Sonderausstellung „Pest!“ ersteigern, darunter den Ausstellungskatalog, Spiele, Plüschtiere, Tassen, Shirts und Schnaps, aber auch Fachzeitschriften und Artikel aus dem Museumsshop. Der Erlös kommt dem Förderverein des LWL-Museums zugute.

Teilnehmen kann jeder, der ein Facebook-Profil hat. Das Gebot kann jeweils bis 24 Uhr desselben Tages über eine private Nachricht abgegeben werden. Diese ist für andere nicht sichtbar. Wie bei einer klassischen Auktion bekommt der Meistbietende den Zuschlag. Das Objekt kann per Post verschickt oder am Museum abgeholt werden. Mehr Infos: www.lwl-landesmuseum-herne.de

Stadtwerke-Adventskalender fördert Einzelhandel

Unter ihrem Hashtag in der Krise #GemeinsamStarkFürHerne starteten di Stadtwerke am 1. Dezember wieder ihren digitalen Adventskalender auf Facebook. Bei der Auswahl der Preise hat der Lokalversorger in diesem Jahr noch einmal ganz besonderen Wert auf Lokalität gelegt, um so den corona-gebeutelten Herner Handel zu unterstützen, teilt das Unternehmen mit. Jedes der 24 Türchen kann dabei durch die Beantwortung einer Frage geöffnet werden. Unter allen Kommentaren wird anschließend ein Gewinner ausgelost.