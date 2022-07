Herner Kita: Defekte Heizung läuft trotz hoher Temperaturen

In der Herner Kita Königstraße ist die Heizung defekt.

Herne. In einer Herner Kita ist die Heizung defekt – sie lief trotz hoher Außentemperaturen. Das defekte Ventil wurde nun manuell geschlossen.

In der Kita Königstraße in Wanne-Süd ist zurzeit die Heizung defekt. Das bestätigt die Stadt auf Nachfrage der WAZ. Eltern bemerkten die Wärme in der Kita und wunderten sich, warum die Heizung läuft – bei Außentemperaturen von über 25 Grad.

Laut Stadt handelt es sich bei der Heizung um ein Nahwärmenetz - die Kita werde von der Europaschule mit Wärme versorgt. Die Wärme sei nicht nur für die Beheizung, sondern auch für Warmwasserversorgung der Kita erforderlich. „An einem Ventil ist ein Stellmotor defekt, der nun bestellt wurde und ausgetauscht wird“, teilt Stadtsprecherin Nina-Maria Haupt mit. Die Reparatur werde in den nächsten Wochen erfolgen. Das Ventil sei manuell geschlossen worden. „Die Nutzung der Kita ist nicht beeinträchtigt“, so Haupt.

Nach WAZ-Informationen ist es nicht das erste Mal, dass dieses Problem in der Kita Königstraße auftritt.

