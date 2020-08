Herner Kirchen veranstalten Segensgottesdienst im Autokino

Die evangelische und die katholische Kirche in Herne laden zu Autokino-Gottesdiensten zum Revierpark Gysenberg ein. Hier ein Bild von der Ruhrpott- Comedy-Nacht in dem Autokino.

Herne. Der Segensgottesdienst für die Erstklässler in Herne findet in diesem Jahr im Autokino statt. Die Kinder bekommen einen Gutschein für Popcorn.

Da momentan keine gewohnten Einschulungsgottesdienste stattfinden können, haben die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden aus Herne sich etwas Besonderes überlegt: „Wir mieten das Autokino am Gysenbergpark und veranstalten zwei Segensfeiern für die Erstklässler und Erstklässlerinnen und ihre Familien. Dort wird gesungen und Gottesdienst gefeiert, ganz coronakonform in den Autos“, teilt Pfarrerin Katja Lueg mit. Sowohl um 11 Uhr als auch um 15 Uhr beginnt ein Gottesdienst.

„Die Segensgottesdienste zum Schulbeginn sind etwas ganz Besonderes, weil für die Kinder ein neuer Abschnitt beginnt. Es wäre schade, wenn wir diese nicht feiern können“, so Lueg. „In der Kirche wäre es zur Zeit noch sehr schwierig mit so vielen Kindern und ihren Familien. So haben wir eine Form gefunden, die Spaß macht, die etwas Besonders ist und an die man sich wahrscheinlich lange erinnern wird.“ An ihrem ersten Schultag werden alle Erstklässler der Herner Innenstadt-Schulen einen Gutschein für Popcorn im Autokino bekommen, so Lueg.

Benötigt wird ein Ticket pro Auto, nicht pro Person

Am selben Tag findet um 18 Uhr ein weiterer ökumenischer Gottesdienst im Autokino statt. Es wird Livemusik, Gesang und einer Übertragung auf eine große Leinwand geben, kündigen die Kirchengemeinden an.

Interessierte können sich auf der Website https://segensfeier-im-autokino.eventbrite.de anmelden. Der Eintritt ist kostenfrei. Benötigt wird ein Ticket pro Auto, nicht pro Person. Wer kein Auto hat und trotzdem teilnehmen möchte oder weitere Fragen hat, kann sich bei Gemeindereferent Joakim Bull (0151/ 11 69 60 71 / bull@st-dionysius-herne.de) oder Pfarrerin Katja Lueg (02323/ 36 47 906 / klueg@kk-ekvw.de) melden. Teilnehmer sollten mindestens 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn vor Ort sein.

