Herner Kirchen veranstalten Schnitzeljagd per App zu Ostern

Herne. Die Kirchen in Herne veranstalten eine ökumenische Aktion zu Ostern. Mit einer Schnitzeljagd per App gibt es acht Orte in Herne zu entdecken.

Unter dem Titel #gönndirostern findet zum Osterfest wieder eine ökumenische Aktion in Herne statt. Die Evangelische und die Katholische Kirche haben sich etwas einfallen lassen, um auch unter den gegebenen Coronabedingungen ein wenig Oster-Gefühl aufkommen zu lassen.

Mit der App „Actionbound“ gibt es eine Suche durch die Stadt. „‚Actionbound‘ ist so etwas wie eine digitale Schnitzeljagd. Acht Orte gibt es zu suchen und zu finden“, erklärt Vikar Christian Schmidtke. Von der Ostergeschichte zu sprechen sei nicht immer einfach. Gerade das Ruhrgebiet mit seiner verlockenden sympathischen Art des Dialektes könne dafür aber durchaus gut herhalten, so Schmidtke.

Rundgang startet an der St.-Bonifatius-Kirche in Herne

Die Kabarettistin Esther Münch alias Waltraud Ehlert schlüpft in die Rolle einer Budenbesitzerin. Ihren Kunden steht sie gerne Rede und Antwort. „Gerade die Ostergeschichte bringt sie in der ‚Ruhrpottart‘ gut in unsere Sprache“, so Schmidtke. Beginn des Rundgangs ist an der St.-Bonifatius-Kirche. Von dort gibt es mit Hilfe der App sieben weitere Orte zu entdecken.

„Walli“ begleitet diesen Weg mit kurzen Videos. In diesen erzählt sie ihren Kunden, was da alles so an Ostern passiert ist. Zwei Alternativen gibt es für den Weg. Eine für Menschen, die sich meditativ, also mit Musik und Texten der Ostergeschichte auf den Weg machen wollen. Eine weitere Alternative gibt es für gehörlose Menschen in Gebärdensprache. Was man braucht ist nur ein Smartphone und die App „Actionbound“ und los geht’s.

Weitere Informationen gibt es auf den Homepages der Kreuzkirchengemeinde und der Pfarrei St. Dionysius.