Herner Kirchen läuten sonntags um 10 Uhr zum Innehalten

Herne. Da zurzeit keine Gottesdienste stattfinden können, haben katholische und evangelische Kirche Alternativen beschlossen.

Das Katholische Dekanat Emschertal und der Evangelische Kirchenkreis Herne haben beschlossen, dass – solange keine Gottesdienste stattfinden können – sonntags um 10 Uhr zur Gottesdienstzeit in vielen Kirchen geläutet wird, um zum Innehalten oder einer Andacht bei Kerzenlicht zu Hause einzuladen.

Um 10.30 Uhr folgt das Läuten der Vaterunser-Glocke als Einladung zum gemeinsamen Gebet, in dem sich alle Teilnehmenden verbunden wissen können. Kreuzkirchengemeinde, Petrus-Kirchengemeinde und Emmaus-Kirchengemeinde Börnig und Kirchengemeinde Wanne-Eickel stellen Andachten auf YouTube. Daneben weisen evangelische und katholische Kirche auf Fernseh- und Radiogottesdienste sowie auf digitale Angebote der Gemeinden hin.

Seelsorge bei Zukunftssorgen

Neben den direkten Folgen von Corona gibt es auch indirekte – Stress, Angstzustände, Überforderung, Zukunftssorgen oder Einsamkeit. Die Kirchen weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer für alle Menschen in Herne und Wanne-Eickel ansprechbar sind und für Seelsorgegespräche bereitstehen. Telefonnummern und E-Mail-Adressen sind zu finden unter www.kk-herne.de bzw. www.dekanatemschertal.de oder können erfragt werden unter 02323-98 68 71 (Kirchenkreis) bzw. 02323-92960 80 (Dekanat).

Konkrete Hilfsangebote wie Einkaufshilfe oder Telefonpaten

Kirchengemeinden in Herne und Wanne-Eickel organisieren für Senioren Einkäufe, Telefonpaten oder Leseandachten, die in die Häuser verteilt werden. Darüber hinaus werden mancherorts Telefonketten organisiert. „Es geht darum, in dieser Zeit Formen zu finden, wie wir Gemeinschaft und Solidarität lebenkönnen, ohne uns gegenseitig in Gefahr zu bringen“, so Pfarrer Kornelius Heering aus der Kreuzkirchengemeinde.