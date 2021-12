Herner KiJuPa organisiert Weihnachtspost-Aktion für Senioren

Herne. Das Herner Kinder- und Jugendparlament organisiert eine Weihnachtspost-Aktion für Senioren. Karten und kleine Geschenke können verschenkt werden.

Während der Pandemie haben viele ältere Menschen durch die Kontaktbeschränkungen nur wenig Besuch bekommen. Wie schon im vergangenen Jahr haben sich das Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa)und das Inklusionsbüro der Stadt Herne erneut zusammengetan, um möglichst vielen Seniorinnen und Senioren ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, teilt die Stadt mit.

Bei der Weihnachtspost-Aktion gehe es darum, dass Bürgerinnen und Bürger den älteren Menschen eine oder mehrere möglichst bunte Weihnachtspostkarten senden, heißt es in einer Mitteilung. Auf den Karten können aufmunternde Zeilen, weihnachtliche Motive oder kurze Geschichten stehen. Gemeinsam mit Kerstin Fischer-Friedhoff vom Inklusionsbüro sei die Idee entstanden, dass dieses Jahr zusätzlich kleine Präsente abgegeben werden können, wie zum Beispiel Hygieneartikel, Tischdeckchen oder Dekoartikel.

Geschenke und Karten können abgegeben oder verschickt werden

Die Karten und Präsente können an den Pforten der Rathäuser in Herne, Friedrich-Ebert-Platz 2, und Wanne-Eickel, Rathausstraße 6, sowie an der Pforte des WEZ, Hauptstraße 241, abgegeben oder an folgende Adressen geschickt werden:

Büro Oberbürgermeister, Fachbereich Soziales, Inklusionsbüro, Postfach 10 18 20, 44621 Herne.

Geschäftsstelle des Kinder- und Jugendparlaments, Rathaus Herne, Friedrich-Ebert-Platz 2, 44623 Herne.

Damit die kleinen Geschenke auch rechtzeitig an die Seniorinnen und Senioren übergeben werden können, müssen diese bis spätestens Mittwoch, 22. Dezember, im Inklusionsbüro oder beim KiJuPa ankommen.

