Herner Karnevalisten feiern zum ersten Mal in Röhlinghausen

Herne. Die Herner Narren feiern zum ersten Mal in Röhlinghausen. „Karneval in Röhlinghausen“ findet Ende Januar im Volkshaus statt. Das ist das Programm.

Die 1. Herner Karnevalsgesellschaft möchte am 20. Januar um 19.11 Uhr zum ersten Mal im Volkshaus Röhlinghausen, Am alten Hof 28, zum „Karneval in Röhlinghausen“ einladen. „Unser amtierende Stadtprinz Michael II. und die amtierende Kinderprinzesssin Madeline I. würden sich freuen dort viele Karnevalisten begrüßen zu dürfen“, teilt die HeKaGe mit.

Als Gäste werden Hans-Willi Mölders (Gesang), das Tanzcorps der Prinzengarde Erkelenz und den Bauchredner Marcus Magnus erwartet. Auch die Aktiven der HeKaGe wie die Prinzengarde, die Wonneproppen, die Mini- und die Kükengarde, Tanzmariechen sowie unsere Sängerin Angelique werden auftreten. „Zusammen mit dem Tanzmajor Ben Adams und dem Spielmannszug Herne Süd wollen alle ein buntes Programm auf die Bühne bringen.“

Eintrittskarten zum Preis von 18 Euro gibt es im Reisebüro Wiecorek Reisen, Edmund-Weber-Straße 193. Nähere Informationen gibt es auch unter www.Herner-Karneval.de.

