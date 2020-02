Herner Karneval: Rosenmontagszug steht nicht auf der Kippe

Wegen des miesen Wetters mit Sturmböen und Dauerregen sind viele Karnevalsumzüge am Sonntag ins Wasser gefallen. Nun richtet sich der Blick auf Rosenmontag. In Herne ist der Start für 12 Uhr geplant.

Die HeKaGe, die 1. Herner Karnevalsgesellschaft, sah den Rosenmontagszug am Sonntag nicht in Gefahr. Viele Umzüge sind am Wochenende abgesagt worden. Für Montag, so HeKaGe-Vize Kai Gera zur WAZ, sei zwar ungemütliches Wetter mit Wind und Regen angekündigt worden. Aber: So stürmisch, dass der Zug auf der Kippe stehe, sei es nicht. „Über eine Absage haben wir uns überhaupt keine Gedanken gemacht“, so Gera. Natürlich wolle die HeKaGe aber den Wetterbericht im Auge behalten. 2016 war der Rosenmontagszug in Herne schon einmal wegen eines angekündigten Sturms abgesagt worden.

Ehrentribüne auf der Robert-Brauner-Platz

Geplant ist: Der Rosenmontagszug in Herne startet um 12 Uhr auf dem Kurt-Edelhagen-Platz in Sodingen. Von dort zieht der Lindwurm über die Mont-Cenis-, Schul-, Viktor-Reuter- und Bahnhofstraße bis zum Robert-Brauner-Platz. Auf dem Robert-Brauner-Platz wird wieder die Ehrentribüne aufgebaut. Vor der Bühne werden alle Wagen und die jeweiligen Vereine kurz stehen stehen bleiben und den Gästen vorgestellt.

Der Zug endet gegen etwa 13.15 Uhr auf dem Robert-Brauner-Platz offiziell. Insgesamt laufen etwa 500 Menschen mit – in sechs Fußgruppen, vier Musikgruppen und 14 Wagen.