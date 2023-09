Herner Kanalfest bietet viel Unterhaltung und Information

Herne. Der Kulturpark der Herner Künstlerzeche Unser Fritz ist am Samstag, 9. September, wieder Schauplatz des beliebten Kanalfests. Das ist geplant.

Am kommenden Samstag, 9. September, findet im Kulturpark an der Künstlerzeche Unser Fritz die 17. Auflage des ehrenamtlich organisierten Kanalfests statt. Das sind die Pläne der Veranstalter.

An 42 Ständen werde es von 13 bis 18 Uhr Spielangebote für Kinder, Kulinarisches aus aller Welt zum kleinen Preis, Infostände, Kontakt- und Gesprächsmöglichkeiten mit den Vereinen und Gruppierungen geben, heißt es in der Ankündigung.

Kletterturm und Bunge-Trampolin

Neben den gewohnten und bewährten Angeboten gebe es in diesem Jahr auch einige Neuerungen: Die Stände reihen sich in diesem Jahr mehr entlang der Wege im Parkbereich an der Künstlerzeche auf. Die Bäume bieten Schatten und die gepflasterten Wege machen das Erkunden des Festplatzes mit Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühlen leichter.

Nach dem verregneten Kanalfest im vergangenen Jahr freuen sich die Organisatoren von Förderwerk, Team Jugendarbeit und der Partnerschaft für Demokratie über die guten Wetteraussichten. Bei wahrscheinlich sonnigem Wetter lassen sich die verschobenen Attraktionen des vergangenen Jahres - wie Kletterturm und das Bungee Trampolin - gut nachholen.

Die Live-Musik findet ihren Platz mitten unter den Besucherinnen und Besuchern. Neben der Hymne des Kanalfests von den Kanalspatzen, der Trommelgruppe der Hans-Tilkowski-Schule kommt Songwriterin Lisa mit ihrem Programm. Das Duo „Wolke“ spiele unaufgeregten, aber trotzdem kraftvollen Sound.

Da vor Ort kaum Parkplätze vorhanden sind, bietet sich die Anreise mit dem Bus oder zu Fuß und per Fahrrad an.

