Herner Junge Liberale fordern kostenlose Meisterprüfungen

Herne. Die Herner Jungen Liberalen fordern kostenlose Meisterprüfungen. Darin sehen sie ein Instrument, um den Nachwuchsmangel im Handwerk abzumildern.

Wer bisher den höchsten handwerklichen Abschluss erreichen möchte, müsse die Kosten für die Prüfung bislang selbst zahlen: Im Schnitt seien das zwischen 4000 und 5000 Euro, je nach Branche könnten es auch über 10.000 Euro werden. Statt der von der Landesregierung ab Mitte 2023 ausgezahlten Meisterprämie in Höhe von 2.500 Euro fordern die Herner JuLis, dass die Kosten für Meisterprüfungen im Erfolgsfall vollständig vom Land übernommen werden. Manche Betriebe übernähmen die Kosten ihrer Angestellten, andere jedoch nicht.

Die Maßnahme würde also Chancengleichheit erhöhen und Betriebe entlasten, argumentiert der Nachwuchs der Herner FDP. „Es kann nicht sein, dass der Staat die Kosten für ein Studium zu großen Teilen übernimmt, junge Menschen im Handwerk oder ihre Betriebe aber für Meisterprüfung mehrere tausend Euros zahlen müssen“ so Jan Krawiec, stellvertretender Kreisvorsitzender der JuLis Herne. Für ihn seien Investitionen in die Bildung niemals verlorene Investitionen. Sowohl in Österreich als auch in Bayern seien kostenlose Meisterprüfungen zuletzt beschlossen worden.

