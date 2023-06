Herner Jugendzentren bieten ein buntes Sommerferienprogramm

Schön chillen in den Sommerferien? In den Herner Jugendzentren können Kinder viel erleben.

Die Sommerferien starten in der nächsten Woche. Wer nicht in den Urlaub fährt, kann spannende Sachen in den Herner Jugendzentren erleben.

Die Sommerferien stehen vor der Tür und die Jugendförderung hat wieder vielfältige Angebote zur Feriengestaltung für Kinder und Jugendliche auf die Beine gestellt.

„Wir starten erstmalig mit einer tollen Party in die Ferien“, so Susanne Klaus, die sonst im H2Ö tätig ist. Gemeint ist die FerienStartParty, die am Mittwoch, 21. Juni, auf dem Abenteuerspielplatz Hasenkamp, Im Hasenkamp 24, stattfindet. „Unter dem Motto ,Lass malʼ Träume leben!̕ wurde die Party mit jungen Menschen geplant“, so Klaus weiter. Die hätten auch das sehr umfangreiche Programm gestaltet, das sich an zwei Altersgruppen richtet: Die Sechs- bis Zwölfjährigen sind von 15 bis 18 Uhr dran, die Zwölf- bis 27-Jährigen von 18 bis 21 Uhr. Das Angebot ist kostenfrei und ausschließlich für die Kinder und Jugendlichen. Eltern müssen draußen bleiben.

Die Wache: Batiken und T-Shirt-Bleichen

Im Sodinger Kinder- und Jugendzentrum „Die Wache“ können Mädchen und Jungen sich ausprobieren bei Spiel, Sport und kreativem Gestalten, wie dem Batiken und Bleichen von T-Shirts. „In diesem Jahr richtet sich das Programm in der ersten Ferienhälfte an Teenies ab zehn Jahren und in der zweiten an Kinder ab sechs bis zehn Jahren“, so Zöller

Upcycling im Pluto

Das Team in Wanne hat seine Öffnungszeiten im Stadtteilzentrum „Pluto“ für Teenies weiter ausgebaut. In der zweiten Woche stehen Wasserspiele auf dem Programm, in der dritten Woche das Thema „Upcycling“. Ein Glanzlicht in der vierten Woche ist der Comictörn auf dem Rhein-Herne-Kanal für acht- bis 14-Jährige (nur mit Anmeldung).

Überlebenswoche im Freibad

Der Jugendtreff „Am Freibad“ hat die sechs Ferienwochen unter ein wöchentlich wechselndes Motto gestellt und bietet von Sport über Abenteuer bis hin zu Kreativangeboten eine bunte Mischung an Möglichkeiten. Dort starten die Ferien mit der Fußballwoche und enden mit einer spannenden Überlebenswoche.

Wasser marsch im H2Ö und Hasenkamper Kirmes

Das Team Herne-Mitte bietet ein Erlebnisprogramm für Kinder auf dem Abenteuerspielplatz Hasenkamp und im Stadtteilzentrum „H2Ö“ ein attraktives Ferienprogramm auch für Teenies und Jugendliche. „Ein Höhepunkt auf dem Abenteuerspielplatz ist das Hasen-Camp in der vierten Woche, bei dem auch eine Übernachtung im Zelt geplant ist“, so Klaus. „In der sechsten Woche findet die Hasenkamper Kirmes statt.“ Unter dem Motto „Wasser marsch“ werden im „H2Ö“ in der fünften und sechsten Woche Smoothies und Limonaden hergestellt und Boote aus Naturmaterialien gebaut.

Die Angebote der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in den vier Stadtbezirken sind unter www.herne.de/sommerferienprogramm zu finden und decken ganz unterschiedliche Interessen junger Menschen ab. „Bei der Programmgestaltung in den Jugendzentren haben wir versucht, die Wünsche unserer Stammbesucherinnen und Besucher zu berücksichtigen“, erläutert Björn Zöller.

