Herner in Passage ausgeraubt: Polizei fahndet nach Täter

Herne. Ein 46-jähriger Herner wird in der Hans-Tilkowski-Passage zusammengeschlagen und ausgeraubt. Die Polizei fahndet nach dem Täter und sucht Zeugen.

In der Hans-Tilkowski-Passage in Herne ist am Montag, 28. Februar, gegen 21.30 Uhr ein 46-jähriger Herner zusammengeschlagen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in Herne-Mitte zu Fuß in Richtung Bebelstraße unterwegs, als ihn ein bislang Unbekannter von hinten zu Boden schlug und ihm Geld und Ausweisdokumente abnahm.

Der Täter soll zwischen 35 und 45 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Er wird mit „arabischem Aussehen“ beschrieben; weitere Angaben zu dieser Beschreibung machte die Polizei nicht. Außerdem soll der Mann laut Polizei eine schlanke Figur sowie dunkle, kurze Haaren haben, die im Bereich der Stirn ein Dreieck formen.

Das Kriminalkommissariat Bochum bittet Zeugen, sich telefonisch unter 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

