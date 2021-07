Herner Impfzentrum: Impfungen jetzt ohne Termin möglich

Herne. Herne vereinfacht den Zugang zur Corona-Impfung: Hernerinnen und Herner können sich ab heute ohne Termin im Impfzentrum impfen lassen.

Im Rahmen der Herner Impfkampagne setzt das Impfzentrum nun zusätzlich darauf, dass täglich vom Montag bis Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr auch ohne vorherige Terminvereinbarung Impfungen im Impfzentrum (Am Revierpark 22) durchgeführt werden. Wer das Angebot nutzen möchte, könne also unangemeldet dort vorbeischauen, teilt die Stadt mit. Mitzubringen seien lediglich ein Personalausweis, die Versichertenkarte und – falls vorhanden – der Impfausweis.

Bei den Impfungen gegen das Corona-Virus seien in Herne in den vergangenen Tagen gleich „zwei Schallmauern“ durchbrochen worden, so die Stadt. So meldet das Impfzentrum, dass inzwischen mehr als 100.000 Impfberechtigte in der Stadt zumindest die erste Impfung erhalten hätten. Mehr als 80.000 Personen davon seien sogar bereits vollständig geimpft. Das entspreche fast 52 Prozent der Herner Gesamtbevölkerung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel