Herner Impfzentrum impft ab sofort Kinder ab zwölf Jahren

Herne. Das Herner Impfzentrum impft ab sofort auch Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren. Ein Kinderarzt muss dafür vor Ort sein.

Im Herner Impfzentrum können ab sofort auch Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren mit dem Biontech-Impfstoff gegen Covid-19 geimpft werden. Das teilt die Stadt mit. Derzeit empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut die Impfung gegen Covid-19 für Kinder ab zwölf Jahren bei Vorliegen bestimmter Vorerkrankungen oder bei einem regelhaften Kontakt zu Personen mit einem erhöhten Risiko schwerer Krankheitsverläufe, die selbst nicht geimpft werden können.

Gemäß der Stiko könnten nun auch weitere Kinder und Jugendliche nach ärztlicher Aufklärung und Risikoakzeptanz eine Impfung erhalten, teilt die Stadt mit. Voraussetzung für diese Impfung sei eine ausführliche medizinische Beratung und Aufklärung durch einen Kinder- und Jugendarzt im Impfzentrum. Unter www.semplan21.de/x/izh/index2.php?m=4029125 können Termine für Kinder und Jugendliche vereinbart werden. Falls keine Termine verfügbar sein sollten, werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, etwas später erneut in das System zu schauen, da neue Termine regelmäßig eingestellt würden, so die Stadt.

Impfwillige ab 16 Jahren können ohne Termin kommen

Durch die Terminvergabe werde sichergestellt, dass zu diesem Zeitpunkt ein Kinder- und Jugendarzt vor Ort ist, um die Beratung und Aufklärung vorzunehmen. Die Einwilligung zur Impfung habe durch alle sorgeberechtigten Personen zu erfolgen.

Impfwillige ab 16 Jahren können ab sofort in der Zeit von 8 bis 19 Uhr täglich ohne Termin zum Impfzentrum kommen. Das Impfzentrum sei weiterhin an sieben Tagen in der Woche von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Für die Altersgruppe von 16 bis 22 Jahren habe das Impfzentrum zudem in dem Zeitraum von 14 bis 16 Uhr eine Impfstraße reserviert.

