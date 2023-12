Herner Hof Große-Lahr veranstaltet wieder Adventsmarkt

Herne. Der Herner Hof Große-Lahr veranstaltet am dritten Advents-Wochenende wieder einen Adventsmarkt. Was neben Tannenbaumverkauf alles geboten wird.

Es entwickelt sich langsam zu einer kleinen Tradition: Der Herner Hof Große-Lahr veranstaltet am dritten Adventswochenende (16. und 17. Dezember) wieder seinen Adventsmarkt. Das wird alles an der Castroper Straße 216 geboten.

Wer noch keinen Weihnachtsbaum hat, kann bei Große-Lahr Ausschau halten. Neben Nordmanntannen werden auch andere Sorten wie beispielsweise Nobilis verkauft, so Veranstalter Max Große-Lahr. Die Preise hätten sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Der Meter sei etwa einen Euro teurer geworden. Große-Lahr spricht von einer „moderaten Preisanpassung“.

Darüber hinaus können sich Besucherinnen und Besucher bei Glühwein, alkoholfreiem Punsch, Waffeln und Currywurst stärken, zudem gibt es eine Auswahl von Produkten von Herner Delikatessen-Produzenten. So wird unter anderem Honig aus Börnig und Wanne angeboten, die Pottmühle ist mit einer Auswahl an Bioölen vertreten, Daniel Horstmann bietet unter der Marke „Brühling“ verschiedene Koffein-Spezialitäten an.

Der Markt ist an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

