Herne. Nico Nobbe nimmt an der TV-Show „The biggest Loser“ teil. In der ersten Woche hat er sein Startgewicht von 168,1 Kilogramm deutlich reduziert.

"The biggest Loser": Herner verliert bei TV-Show Gewicht

Unter 100 Kilo – dieses Ziel hat sich der Herner Nico Nobbe für seine Teilnahme an der TV-Show „The Biggest Loser“ gesetzt. Die Qualifikation für das Camp hat er bereits gemeistert. Am vergangenen Sonntag, 12. Januar, war dann die erste Folge des Trainingscamps im Fernsehen zu sehen.

Vor den Augen vieler Fernsehzuschauer konnte Nico Nobbe dort seine Willensstärke beweisen – und das mit vollem Erfolg. Mit 168,1 Kilogramm startet Nico Nobbe in das Trainingscamp auf der griechischen Insel Naxos. Schon in der ersten Sporteinheit mit den Coaches Ramin Abtin und Petra Arvela geht der Herner an seine Grenzen: „Ramin hat zu mir gesagt, dass ich ein Kämpfer bin. Das bin ich auch. Ich brauche jedoch jemanden, der mich quält. Ich glaube, mit Ramin werde ich mich gut verstehen“, so Nico Nobbe.

Nico Nobbe in der Pilotsendung, die er mit Freunden bei einem Public Viewing im Vereinsheim der Sportfreunde Wanne verfolgte. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Anschließend steht für Nico Nobbe und seine Mitstreiter der erste Wettkampf „Meter machen“ an. Die ist Aufgabe so simple wie herausfordernd: möglichst viele Meter machen. Egal ob Treppensteigen, im Kreis laufen oder einfach hin und her gehen. Ganz nach vorne schafft es Nico Nobbe bei dem Wettkampf zwar nicht, von Coach Ramin Abtin gibt’s trotzdem lobende Worte: „Es war eine super Leistung von allen. Ich war wirklich beeindruckt, dass alle so gut durchgezogen haben.“

Nico Nobbe freut sich innerlich über seinen Erfolg

Bevor es am Ende der Woche auf die Waage geht, haben die Kandidaten in ihrer ersten Challenge noch die Chance, sich Bonusgewicht für das Wiegen zu sichern. Die Aufgabe: Möglichst viel Wasser aus dem Meer über den Strand transportieren und in ein Glas füllen. Das alles nur mit einem Schwamm. Nico Nobbe schafft es allerdings nicht unter die Top drei und bekommt somit kein Bonusgewicht.

Das braucht er aber auch gar nicht: Die Waage bleibt bei Nico Nobbe bei 155,7 Kilo stehen. Das bedeutet eine Abnahme von 12,4 Kilo. Ein starkes Ergebnis, doch der Herner bleibt ganz gelassen. „Ich freue mich innerlich. Ich bin nicht jemand, der seine Emotionen rauslassen muss.“ Grund dazu hätte er aber: Mit einer Abnahme von 7,38 Prozent landet er auf Platz 3 von allen Kandidaten.

Für Nico Nobbe geht es also weiter in die nächste Runde. Wie er sich dort schlagen wird, ist am kommenden Sonntag, 19. Januar, um 17.30 Uhr auf Sat.1 zu sehen.