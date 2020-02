Das Südpool schließt am Sonntag um 15 Uhr wegen des Sturms.

Herne. Die Herner Hallenbäder Lago und Südpool schließen wegen des aufkommenden Sturms „Sabine“ ihre Türen am Sonntag um 15 Uhr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herner Hallenbäder schließen wegen des Sturms um 15 Uhr

Der herannahende Sturm „Sabine“ hat bereits Auswirkungen in Herne. So werden das Südpool und das Lago am Sonntag um 15 Uhr schließen.

Das teilte Lothar Przybyl, Herner Bäderchef, der Herner WAZ-Redaktion mit. Diese Entscheidung hätten alle Bäder im Ruhrgebiet nach einer gemeinsamen Absprache getroffen, um die Sicherheit der Badegäste und der Mitarbeiter zu gewährleisten.