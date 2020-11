Die NRW-Landesregierung hatte im Oktober entschieden, dass Geschäfte an allen vier Adventssonntagen sowie am 3. Januar öffnen dürfen. In Herne sind zwei verkaufsoffene Sonntage geplant.

Die IG Herne City plädiere dafür, dass die Geschäfte in Herne am 6. und am 20. März gemeinsam öffnen. Dies sei auch das Ergebnis einer Abfrage bei Herner Geschäftsleuten , ob und wann sie öffnen wollen. „Erfahrungsgemäß sind der erste und der vierte Adventssonntag am besten besucht“, hatte IG-City-Chef Menzel vor einigen Wochen im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion gesagt.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen .]

Warum lediglich ein Plädoyer für die beiden Sonntage? Weil die Landesregierung per Erlass dem Einzelhandel gestattet hat, an allen vier Adventssonntagen und am 3. Januar zu öffnen. Das Ziel dahinter: Besucherströme entzerren. Für Menzel ist es sinnvoll, wenn alle Geschäfte an den selben Sonntagen öffnen, um die Innenstadt weiter zu beleben.

Außerdem steht noch nicht fest, dass die verkaufsoffenen Sonntage tatsächlich stattfinden. Die Gewerkschaft Verdi hat gegen den Erlass des Landes eine Normenkontrollklage beim Oberverwaltungsgericht Münster eingereicht.