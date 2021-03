Herner Händler dürfen weiterhin „Click & Meet“ anbieten

Herne. Der Handel in Herne darf ab nächster Woche weiterhin „Click & Meet“ anbieten. Voraussetzung ist ein negatives Corona-Schnelltest-Ergebnis.

Die Stadt Herne hat noch am späten Freitagabend, 26. März, eine Abstimmung mit dem Land NRW zu den Öffnungen des Handels in Herne ab Montag, 29. März, erzielen können. Die wichtigste Aussage dabei sei, dass die Regelungen für diese Bereiche, die zuletzt Gültigkeit hatten, auch bis auf weiteres bestehen bleiben, teilt die Stadt mit. So könnten beispielsweise Einzelhändler ihren Kunden auch weiterhin Termine per „Click & Meet“ anbieten. Voraussetzung für die Nutzung der Angebote sei die Vorlage eines tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest-Ergebnisses.

Krisenstab informiert am Montag über weiteres Vorgehen

Die Stadt Herne war bereits nach einer ersten Durchsicht der Neufassung der Coronaschutzverordnung am gestrigen Freitag davon ausgegangen, dass der Handel zumindest am Montag weiterhin geöffnet bleiben darf. Durch das mit dem Land erzielte Einvernehmen bestehe nun für Handel und Dienstleister die entsprechende Sicherheit, dass dies auch bis auf weiteres in Herne möglich sein wird. Über das weitere Vorgehen wird der Krisenstab der Stadt Herne am Montag, 29. März, beraten und entsprechend informieren.