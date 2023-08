Im September starten in Herne die Anmeldungen für die Grundschulen.

Schule Herner Grundschulen: Was Eltern zur Anmeldung wissen müssen

Herne. Mitte September starten die Anmeldungen an den Grundschulen für das nächste Schuljahr. Was Eltern jetzt wissen müssen.

Zum Schuljahr 2024/2025 werden die Kinder schulpflichtig, die in der Zeit vom 1. Oktober 2017 bis einschließlich 30. September 2018 geboren sind. Die Erziehungsberechtigten der schulpflichtig werdenden Kinder werden schriftlich über das Anmeldeverfahren informiert und zur Schulanmeldung aufgefordert. Das teilt die Stadt Herne mit.

Kinder, die nach dem genannten Zeitraum geboren sind, könnten auf Antrag der Erziehungsberechtigten zu Beginn des Schuljahres in die Grundschule aufgenommen werden. Das gelte, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besäßen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt seien (Schulfähigkeit), so die Stadt. Die Entscheidung treffe die Schulleitung unter Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Alle am 1. August 2024 schulpflichtigen Kinder sind laut Stadt in der Zeit vom 18. September 2023 bis 22. September 2023 im Dienstzimmer der Schulleitung der gewünschten Gemeinschaftsgrundschule oder an der Katholischen Grundschule an der Bergstraße anzumelden. Bisher zurückgestellte Kinder müssten erneut angemeldet werden.

Schulleitung entscheidet über Aufnahme

Jedes Kind habe Anspruch auf Aufnahme in die nächstgelegene Grundschule der gewünschten Schulart, also Gemeinschaftsgrundschule oder katholische Bekenntnisschule. Das gelte jedoch nur im Rahmen der von der Stadt Herne festgelegten Aufnahmekapazität und den rechtlichen Vorgaben zur Klassenbildung. Falls die Zahl der Anmeldungen die Zahl der zu vergebenden Plätze an einer Grundschule übersteige, erfolge ein Auswahlverfahren, teilt die Stadt mit.

Lesen Sie auch: Schulleiter: Grundschüler sind in der Entwicklung zurück

Über die Aufnahme entscheide die Schulleitung nach Abschluss des Anmeldeverfahrens. Über das Ergebnis würden die Erziehungsberechtigten schriftlich informiert. Kinder, die voraussichtlich einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf haben, würden von den Erziehungsberechtigten ebenfalls unmittelbar bei einer Grundschule angemeldet. Es werde empfohlen, in diesen Fällen einen Gesprächstermin mit der Schulleitung abzustimmen, so die Stadt. Die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind persönlich bei der Grundschule an. Für die Anmeldung sei die Anwesenheit des Kindes nicht erforderlich. Für die später erforderliche Vorstellung des Kindes werde die Schule einen gesonderten Termin vereinbaren.

Bei der Anmeldung seien das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde des Kindes, der ausgefüllte und unterschriebene Anmeldebogen sowie der Impfausweis des Kindes mit dem Nachweis der Masernschutzimpfung vorzulegen.

Anmeldezeiten: Montag, 18. September, 8.30 bis 10.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr (insbesondere für Berufstätige); Dienstag, 19. September, 8.30 bis 10.30 Uhr; Mittwoch, 20. September, 8.30 bis 10.30 Uhr; Donnerstag, 21. September, 8.30 bis 10.30 Uhr, Freitag, 22. September, 8.30 bis 10.30 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel