Herne. Die bei der Kommunalwahl in Herne fast verdoppelte Ratsfraktion der Grünen hat einen neuen Vorstand gewählt. Thomas Reinke bleibt an der Spitze.

Nach der SPD und der CDU haben auch die Herner Grünen einen neuen Vorstand für ihre durch die Kommunalwahl fast verdoppelte Ratsfraktion gewählt. Vorsitzender bleibt Thomas Reinke.

Der 46-Jährige wurde am Samstag bei der Klausurtagung der Fraktion im Gelsenkirchener Wissenschaftspark bei sieben Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen im Amt bestätigt. An seiner Seite steht als Stellvertreterin weiterhin Tina Jelveh (35), die eine Gegenstimme erhielt.

Liedtke und Gleba als Beisitzer

Beisitzer sind Ratsherr Peter Liedtke (61) und - aus dem Kreis der nun rund 30-köpfigen „Gesamtfraktion“ mit Bezirksverordneten und sachkundigen Bürgern - die Bezirksverordnete Susanne Gleba (53). Auf Kontinuität setzt die Fraktion auch bei der Geschäftsführung, die sich Rolf Ahrens und Sebastian Smith weiterhin mit jeweils 30 Wochenstunden teilen werden.

Zu den bisherigen Sondierungsrunden mit der SPD in Sachen Ratskoalition will sich Thomas Reinke vor Abschluss der Gespräche nicht äußern. Er sendet jedoch das klare Signal aus, dass die Grünen mit ihrer zehnköpfigen Fraktion (bisher: sechs Mitglieder) mit breiter Brust in die neue Ratsperiode gehen würden. Sie seien „neu und gut aufgestellt“, so Reinke. Die intensive Vorbereitung auf die Kommunalwahl habe sich bezahlt gemacht: „Wir ernten nun die Biofrüchte.“

