Herner Grüne wollen wissen: Welche Nöte gibt es in Bickern?

Herne. Die Herner Grünen suchen das Gespräch mit Menschen in Bickern: Was hinter dem neuen Format der Partei steckt, wo und wann es konkret losgeht.

Was bewegt die Menschen in Bickern? Das wollen die Herner Grünen am Mittwoch 28. September, vor Ort und in Zukunft herausfinden.

In der Zeit von 10 bis 12 Uhr laden die Herner Grünen zum ersten Stadtteilgespräch Bickern im Café Pluto an der Wilhelmstraße 89a ein. Bei dem niederschwelligen Gesprächsangebot wollen die Mitglieder Sarah Schanz und Dorothea Schulte ein offenes Ort für die Sorgen und Nöte der Menschen haben.

Die Herner Grünen-Stadtverordnete Dorothea Schulte (Bild) und Sarah Schanz sind beim ersten Stadtteilgespräch Bickern vor Ort. Foto: Hartmut Bühler

Schwerpunktthema: die Energieversorgung

„Ich mag meinen Stadtteil und möchte vor Ort dafür sorgen, dass die Politik einen größeren Berührungspunkt mit uns Bürgerinnen und Bürgern bekommt“, so Sarah Schanz. Neben den offenen Gesprächen gebe es auch einen Schwerpunkt, konkret: das Thema Energieversorgung.

In diesem Jahr folgen noch zwei weitere Termine, und zwar am 26. Oktober und am 23. November ebenfalls von 10 bis 12 Uhr im Café Pluto.

