Herner Grüne wollen Messungen bei Suez selbst finanzieren

Die Grünen - hier Vorsitzender Pascal Krüger (re.; mit Fabian May) bei einer Pressekonferenz im Juli - ergreifen die Initiative: Die Partei will Messungen im Umfeld der Firma Suez finanzieren.

Herne. Nachdem Stadt und Rot-Schwarz PCB-Untersuchungen im Suez-Umfeld abgelehnt haben, ergreifen die Herner Grünen die Initiative. Was geplant ist.

Die Herner Grünen stellen eine vierstellige Summe bereit, um Messungen auf PCB und gegebenenfalls weitere Schadstoffe im Umfeld der Firma Suez zu finanzieren. Das hat die Mitgliederversammlung der Partei am Mittwochabend beschlossen.

Die Grünen reagieren damit auf die Haltung von Rot-Schwarz, die sich im Umweltausschuss gegen Messungen durch die Stadt ausgesprochen haben. Die Verwaltung hatte zuvor erklärt, keine Notwendigkeit für entsprechende Untersuchungen zu sehen und u.a. auf die Einhaltung der PCB-Grenzwerte in der Suez-Anlage an der Südstraße verwiesen. Die Grünen hatten im Ausschuss einen entsprechenden Antrag auf Messungen mit Verweis auf hohe PCB-Werte im Umfeld der Firma Silex in Horsthausen gestellt.

Partei bittet auch um Spenden

Grünen-Vorsitzender und OB-Kandidat Pascal Krüger bezeichnet die Ablehnung von Stadt und großer Ratskoalition als „handfesten Skandal“. „Es ist weiterhin unklar, ob der Verzehr von Gemüse aus dem Umfeld von Suez das Krebsrisiko steigern könnte - oder ob sogar noch größere Gesundheitsrisiken vorliegen.“ Die Herner hätten ein Recht auf ein gesundes Leben in der Stadt, so Krüger. Deshalb wolle die Partei für Klarheit sorgen.

Bürger könnten sich an den Kosten für die voraussichtlich aufwändige Laboranalyse beteiligen. Die Grünen haben dafür eigens ein Spendenkonto eingerichtet.

Spenden für die Untersuchungen im Suez-Umfeld können unter dem Stichwort „Umweltmessungen in Herne“ eingezahlt werden auf dieses Konto der Grünen: IBAN: DE83432500300011003290, BIC: WELADED1HRN (Name und Adresse für die Zuwendungsbestätigung anfügen).