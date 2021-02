Herner Grüne wählen neuen Vorstand - Nachfolger für Krüger

Herne. Die Herner Grüne haben einen neuen Parteivorstand gewählt. Pascal Krüger kandidierte nicht mehr als Vorsitzender. Nun gibt es einen Nachfolger.

Die Herner Grüne haben einen neuen Parteivorstand gewählt. Bei der Jahreshauptversammlung, die dieses Jahr digital stattfand, wurde Claudia Krischer in ihrem Amt als Parteivorsitzende bestätigt. Für Pascal Krüger, der nicht mehr als Parteivorsitzender kandidierte, rückt Stefan Kuczera in das Parteisprecherteam nach, teilte die Partei am Freitagabend mit.

Auch Jacob Liedtke kandidierte demnach nicht mehr als Beisitzer, um sich auf seine Bundestagskandidatur, vor allem als Direktkandidat im Wahlkreis Herne-Bochum II, konzentrieren zu können. Neben der in ihrem Amt bestätigten Anna Schwabe komplettieren Vivien Wefringhaus und Jürgen Ortmann als Beisitzerinnen bzw. Beisitzer das Vorstandsteam der Herner Grünen. Marvin Müller, bisher Beisitzer im Kreisvorstand, folgt als Kreisschatzmeister auf Frank Köhler, der sich nach vielen Jahren aus dem Kreisvorstand zurückzieht.

Stefan Kuczera rückt für Pascal Krüger in das Team des Parteivorstandes auf - mit Claudia Krischer. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Mitgliedervoten vom 11. Februar müssen noch durch eine Briefwahl der Mitglieder bestätigt werden. Ebenfalls neu bestimmt wurden die Kassenprüfer Bernd Keller und Gerhard Kalus sowie das Schiedsgericht, das Meltem Erdogrul als Vorsitzende gemeinsam mit den Beisitzern Wolfgang Heinzel und Horst Lautenschläger besetzen wird, teilt die Partei mit

