Herner Großtagespflege will Kindern Wurzeln und Flügel geben

Herne. In Herne hat eine weitere Großtagespflegestelle eröffnet. Der Name „Wurzeln und Flügel“ steht gleichzeitig für den Erziehungsansatz.

Nebeneinander liegen die kleinen Schlafkojen auf dem Boden. In einigen liegen Plüschtiere, alle haben ein individuelles, selbst genähtes Kissen. Im Nebenraum ist Kindergeplapper zu hören – das Bällebad steht gerade hoch im Kurs. Vorsichtig machen die Kleinen noch ungewohnte Schritte, lassen sich immer wieder auf den Arm nehmen. Neun Kinder werden in der Großtagespflege „Wurzeln und Flügel“ (U3-Betreuung) der Herner Tageseltern von Nina Rosenkranz und Eveline Durczewski betreut, die eigentlich schon letztes Jahr eröffnete – kurz vor Ausbruch der Pandemie.

„Wir waren vier Wochen hier, dann kam der erste Lockdown“, sagt Nina Rosenkranz. Sie hat vorher lange in der eigenen Wohnung Kinder betreut. Ebenso wie Kollegin Eveline Durczewski. Die beiden voll qualifizierten Tagespflegepersonen lernten sich kennen, verstanden sich bestens und beschlossen, etwas zusammen zu machen. Während in der häuslichen Betreuung maximal fünf Kinder unterkommen können, sind es in der Großtagespflege neun – bei zwei bis drei Betreuern. „Einen Vermieter zu finden, der mit dem Konzept Großtagespflege etwas anfangen kann, war gar nicht so einfach.“ Umso glücklicher waren die Frauen, als sie die Wohnung an der Altenhöfener Straße 18a fanden.

Die Betreuung ist öffentlich gefördert und unterliegt den gleichen Gesetzen wie eine Kita

Beim Stellen der Anträge für die Umnutzung der Wohnung und allen anderen Fragen hatten die beiden Tagespflegepersonen stets Unterstützung von der Fachberatung der Herner Tageseltern, die eng mit dem Jugendamt der Stadt Herne zusammenarbeitet. „Auch wenn die Betreuung in einem häuslichen Rahmen stattfindet, ist es trotzdem eine öffentliche Betreuung, hinter der eine Qualifizierung steht“, betont Britta Möller, Fachberatung für Kindertagespflege. Frauen aus ganz verschiedenen Berufssparten werden durch die Herner Tageseltern und das Jugendamt qualifiziert. „Wir sind eine öffentlich geförderte Betreuung. Deshalb liegen hier die gleichen Gesetze zugrunde wie in einer Kita.“

Die Kinder können bis zum dritten Lebensjahr bleiben. Dann sollen sie - so das Motto - Wurzeln und Flügel haben, die ein Leben lang halten. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Unterschiede gibt es trotzdem: Nicht nur die Gruppengröße ist wesentlich geringer, auch die Betreuung ist anders geregelt. „Viele Eltern wünschen sich eine familiäre Betreuung ihrer Kleinen“, weiß Nina Rosenkranz, deren Mann Kai nun ebenfalls qualifiziert ist und als Vertretung einspringen kann. Die Großtagespflege ist ein Zwischending zwischen Tagespflege und U3-Betreuung in der Kita. „Wir sind ein sanfter Einstieg in die Kita.“ Anders ist auch, dass jedes Kind einer Betreuung zugeordnet ist. „So haben die Kinder eine konkrete Bezugsperson.“

Die Kleinkinder können bis zum dritten Lebensjahr bleiben

Die Kleinen kommen mit einem Jahr in die Großtagespflege. „Wir sind beide selber Mütter und wissen, wie schwer es ist, das Kind das erste Mal abzugeben“, sagt Rosenkranz, die auch gelernte Erzieherin ist. „Die Eltern brauchen viel Sicherheit und einen engen Austausch. Da legen wir großen Wert drauf.“ Frühstück und Mittagessen nehmen die Kinder mit Eveline Durczewski und Nina Rosenkranz zusammen ein. „Alle Tagespflegepersonen kochen selber“, betont Möller. So werden die Kleinen an gesunde Ernährung herangeführt. „Wir leben mit ihnen den Alltag, aber vergessen dabei nicht unseren Bildungsauftrag“, sagt Eveline Durczewski.

Bleiben können die Kleinen bis zum dritten Lebensjahr. Manche gehen aber schon früher, meist, wenn einer der raren Kitaplätze frei wird. „Wir verstehen die Eltern da sehr gut“, betont Eveline Durczewski. „Aber wir haben schon Sorge, ob sie dort ausreichend betreut werden. Ideal ist, wenn die Kleinen zwei Jahre bei uns bleiben.“ In dieser Zeit werden die Kinder geerdet, bekommen aber zeitgleich die Flügel, um sich zu entwickeln. „Erzieher geben Wurzeln und Flügel, die ein Leben lang halten“, betonen die Frauen, die sich deshalb für den Namen „Wurzeln und Flügel“ entschieden haben.

>>> NEUN GROSSTAGESPFLEGEN IM STADTGEBIET

■ Im Stadtgebiet gibt es neun Großtagespflegen der Herner Tageseltern. Die Betreuungszeit ist unter der Woche von 7.30 bis 15 Uhr.

■ Die Vermittlung der Kinder übernehmen die Herner Tageseltern. Sie suchen wohnortnahe und zeitpassende Lösungen für die Eltern.

■ Weitere Tagespflegepersonen sind immer gesucht. Die nächste Qualifizierung startet im Februar 2022. Weitere Infos: www.herner-tageseltern.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel